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В Марнеули двое мужчин погибли в канализационном колодце
В Марнеули двое мужчин погибли в канализационном колодце
Рабочий не смог самостоятельно выбраться из колодца, к нему на помощь спустился хозяин дома, который тоже не смог подняться 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T16:01+0400
2022-07-31T16:01+0400
2022-07-31T16:01+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Два человека погибли в канализационном колодце в Марнеули (регион Квемо Картли), передают местные СМИ.По информации СМИ, рабочий, чистивший колодец во дворе одного из домов, не смог самостоятельно выбраться наружу. К нему на помощь спустился хозяин дома, который тоже не смог подняться.Через некоторое время мужчин удалось извлечь из колодца в бессознательном состоянии, их доставили в клинику. Пострадавшие скончались вскоре после госпитализации.МВД Грузии начало расследование происшествия по статье 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до пяти лет.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, марнеули
В Марнеули двое мужчин погибли в канализационном колодце
Рабочий не смог самостоятельно выбраться из колодца, к нему на помощь спустился хозяин дома, который тоже не смог подняться
ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Два человека погибли в канализационном колодце в Марнеули (регион Квемо Картли), передают местные СМИ.
По информации СМИ, рабочий, чистивший колодец во дворе одного из домов, не смог самостоятельно выбраться наружу. К нему на помощь спустился хозяин дома, который тоже не смог подняться.
Через некоторое время мужчин удалось извлечь из колодца в бессознательном состоянии, их доставили в клинику. Пострадавшие скончались вскоре после госпитализации.
МВД Грузии начало расследование происшествия по статье 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до пяти лет.