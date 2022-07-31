https://sputnik-georgia.ru/20220731/v-marneuli-dvoe-muzhchin-pogibli-v-kanalizatsionnom-kolodtse-269053787.html

В Марнеули двое мужчин погибли в канализационном колодце

В Марнеули двое мужчин погибли в канализационном колодце

Рабочий не смог самостоятельно выбраться из колодца, к нему на помощь спустился хозяин дома, который тоже не смог подняться 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T16:01+0400

2022-07-31T16:01+0400

2022-07-31T16:01+0400

грузия

новости

происшествия

марнеули

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24460/01/244600131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fa1d76f85c69fde861647bc103d8f72.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. Два человека погибли в канализационном колодце в Марнеули (регион Квемо Картли), передают местные СМИ.По информации СМИ, рабочий, чистивший колодец во дворе одного из домов, не смог самостоятельно выбраться наружу. К нему на помощь спустился хозяин дома, который тоже не смог подняться.Через некоторое время мужчин удалось извлечь из колодца в бессознательном состоянии, их доставили в клинику. Пострадавшие скончались вскоре после госпитализации.МВД Грузии начало расследование происшествия по статье 116 УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от трех до пяти лет.

марнеули

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, марнеули