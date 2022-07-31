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В ящиках из-под бананов в Лондон пытались ввести более полутонны кокаина
В ящиках из-под бананов в Лондон пытались ввести более полутонны кокаина
Найденная партия кокаина оценивается в более чем 40 миллионов фунтов стерлингов 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T12:31+0400
2022-07-31T12:31+0400
2022-07-31T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. В порту Лондона изъято изъяло более полутонны кокаина, наркотики нашли в коробках с бананами из Колумбии.Агентство установило, что коробки с наркотиками следовали в Нидерланды. Найденная партия кокаина оценивается в более 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48,7 миллиона долларов).
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в мире, новости, происшествия, лондон, кокаин
В ящиках из-под бананов в Лондон пытались ввести более полутонны кокаина
Найденная партия кокаина оценивается в более чем 40 миллионов фунтов стерлингов
ТБИЛИСИ, 31 июл - Sputnik. В порту Лондона изъято изъяло более полутонны кокаина, наркотики нашли в коробках с бананами из Колумбии.
"Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с погранслужбой изъяли более полутонны кокаина в порту... Лондона", - говорится в релизе Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Агентство установило, что коробки с наркотиками следовали в Нидерланды.
Найденная партия кокаина оценивается в более 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 48,7 миллиона долларов).