https://sputnik-georgia.ru/20220801/chto-bolshe-vsego-vam-ne-nravitsya-na-plyazhakh-gruzii-269084595.html
Что больше всего вам не нравится на пляжах Грузии?
Что больше всего вам не нравится на пляжах Грузии?
01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T15:42+0400
2022-08-01T15:42+0400
2022-08-01T15:42+0400
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2022
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Что больше всего вам не нравится на пляжах Грузии?
© Sputnik / Alexander ImedashviliОтдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми