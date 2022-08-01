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Что больше всего вам не нравится на пляжах Грузии?
Что больше всего вам не нравится на пляжах Грузии?
01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T15:42+0400
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опрос, пляжный отдых, пляжи в грузии, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, общество, лето, опросы

Что больше всего вам не нравится на пляжах Грузии?

15:42 01.08.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliОтдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми
Отдых в Аджарии - люди загорают на пляже на берегу Черного моря в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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