https://sputnik-georgia.ru/20220801/chto-nelzya-delat-v-ilin-den-traditsii-i-primety-prazdnika-269092870.html

Что нельзя делать в Ильин день? Традиции и приметы праздника

Что нельзя делать в Ильин день? Традиции и приметы праздника

девственника Ветхого Завета

2022-08-01T18:18+0400

2022-08-01T18:18+0400

2022-08-01T18:22+0400

справки

религия

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Образ пророка, которого считают повелителем молний, после принятия христианства заменил бога-громовержца Перуна, почитаемого древними славянами. Поэтому с праздником связано много примет и традиций.Что нельзя делать в Ильин день – о традициях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делать?Делать работу по дому и хозяйству в Ильин день нельзя. Также нельзя вязать и шить, оскорблять людей, тем более родных и близких, ловить и есть рыбу.По приметам в праздник, стоя под деревом, нельзя кричать, ругаться и браниться – люди верили, что в этот день молния может поразить грешника. Нельзя также стоять на перекрестках, где собирается нечисть.Праздник нужно провести с открытым сердцем и добрыми мыслями, следовательно, в Ильин день нельзя дебоширить, сквернословить и злоупотреблять алкоголем.По народным приметам нельзя в открытых водоемах купаться со 2 августа, чтобы не накликать на себя беду и не нанести вред здоровью.Люди верили, что водоемы после Ильина дня кишат нечистью, так как водяные, русалки и прочие речные духи в это время становятся неподконтрольными – купаются и веселятся, соответственно, можно утонуть от разрыва сердца или судороги, а также нахвататься бородавок и прочих речных заболеваний.По приметам нельзя скотину выпускать на луг, чтобы ее не ужалили змеи, которые в Ильин день выползают из своих нор и бродят по лугам и лесам.Традиции и приметы праздникаОтмечать Ильин день по традиции начинали накануне – пекли обрядовое печенье и старались с помощью различных ритуалов защитить себя от болезни и сглаза, а свой дом – от ливня, молнии и града.По народным приметам, если в Ильин день идет дождь, это значит, что пожаров будет мало, а урожай на следующий год будет богатым. Поэтому святого просят даровать дождь во время засухи.Есть примета, что на Ильин день нечистая сила, спасаясь от огненных стрел святого, превращается в различных зверей – кошек, собак, лисиц, зайцев, волков и так далее. В связи с этим появилась традиция не пускать в Ильин день в дом собак и кошек, чтобы не навести грозу и молнию на дом.По традиции в Ильин день начинался охотничий сезон, поскольку в лесах с этого дня открывались звериные норы, в частности, волчьи. И если удавалось на Ильин день добыть "серого" – это явная примета, что удача будет сопутствовать весь сезон.На Руси в Ильин день по традиции устраивали крестный ход и просили о подходящей погоде для полевых работ, об урожае, о защите от болезней и сглаза.На Ильин день по традиции выпекали первые караваи из зерна нового урожая, которые ели всей деревней.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия