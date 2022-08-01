https://sputnik-georgia.ru/20220801/chto-stalo-prichinoy-krusheniya-vertoleta-mvd-v-gudauri-mnenie-eksperta-269076346.html

Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта

Что стало причиной крушения вертолета МВД в Гудаури? Мнение эксперта

Шамиль Кортошидзе исключил среди причин крушения вертолета его неисправность 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T12:55+0400

2022-08-01T12:55+0400

2022-08-01T13:58+0400

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ми-8

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Перемена ветра могла стать причиной крушения вертолета пограничной службы МВД в горах Гудаури, заявил бывший руководитель пограничной авиации Грузии и пилот Шамиль Кортошидзе.Вертолет МИ-8 пограничной полиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.По его словам, когда заднее крыло вертолета ударилось о скалу, он начал вращаться вокруг своей оси, а попытка экипажа остановить летательный аппарат стала большой нагрузкой для поврежденного заднего хвоста, поэтому он переломился.Кортошидзе исключил среди причин крушения вертолета его неисправность, а также ошибку пилота и призвал общественность воздержаться от бессмысленных комментариев."У Зазы Лория был 35-летний опыт работы. Он и я летали вместе несколько лет. Мы провели в воздухе не менее тысячи часов вместе. Я исключаю ошибку Зазы Лория. Все члены экипажа были опытными. Все они были близкими и членами моей семьи. Я уверен, что там был фактор ветра", — отметил Кортошидзе.По словам бывшего пилота, вертолеты Ми-8 были капитально отремонтированы несколько лет назад. Перед каждым полетом вертолет осматривает инженерно-технический состав, затем бортинженер и все члены экипажа. Поэтому Кортошидзе считает, что говорить о том, что техника была неисправна, не приходится.По его словам, Ми-8 является мощным вертолетом и не имеет аналогов в условиях Грузии. "В спасательных операциях техника не сравнится с этим вертолетом, это незаменимая техника, особенно в горных регионах", - утверждает он.Тем не менее, Кортошидзе считает, что ответы на все вопросы появятся лишь после создания авиационной комиссии и ее заключения. По его словам, существует т.н. "черный ящик", в котором хранятся записи разговора членов экипажа, откуда и станет возможным выяснить, что стало причиной катастрофы.Трагедия в горах ГудауриПо официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон. На помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы

гудаури

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грузия, новости, происшествия, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, ми-8, мвд грузии