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Драка в ресторане в Батуми - заведено уголовное дело
Драка в ресторане в Батуми - заведено уголовное дело
Драка в заведении началась из-за музыки 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T10:42+0400
2022-08-01T10:42+0400
2022-08-01T12:26+0400
грузия
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гудаури
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту драки в одном из ресторанов Батуми (Аджария), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".Следствие идет по статье "хулиганство", что наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.Драка в одном из ресторанов курортного города произошла в ночь на 31 июля. В заведении находились две группы людей, которые заранее договорились, что не включат музыку в связи с днем траура. Однако одна группа подвыпивших молодых людей все-таки включила музыку в ресторане. Это стало причиной начала словесных оскорблений, а затем - физического противостояния.По данным МВД Грузии, уже идентифицированы все участники драке и начаты допросы.Днем траура в Грузии объявили 30 июля из-за гибели членов спасательной группы в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД. Трагедия произошла 29 июля. Вертолет отправили в Гудаури (Восточная Грузия) для спасения упавших с парапланом людей. В результате крушения вертолета погибли все восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана находится в больнице с сотрясением мозга и сложным переломом ноги.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гудаури
Драка в ресторане в Батуми - заведено уголовное дело
10:42 01.08.2022 (обновлено: 12:26 01.08.2022)
Драка в заведении началась из-за музыки
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту драки в одном из ресторанов Батуми (Аджария), сообщает телекомпания "ТВ Пирвели
".
Следствие идет по статье "хулиганство", что наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Драка в одном из ресторанов курортного города произошла в ночь на 31 июля. В заведении находились две группы людей, которые заранее договорились, что не включат музыку в связи с днем траура. Однако одна группа подвыпивших молодых людей все-таки включила музыку в ресторане. Это стало причиной начала словесных оскорблений, а затем - физического противостояния.
По данным МВД Грузии, уже идентифицированы все участники драке и начаты допросы.
Днем траура в Грузии объявили 30 июля из-за гибели членов спасательной группы в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД. Трагедия произошла 29 июля. Вертолет отправили в Гудаури (Восточная Грузия) для спасения упавших с парапланом людей.
В результате крушения вертолета погибли все восемь человек. Кроме того, погиб турист, а инструктор параплана находится в больнице с сотрясением мозга и сложным переломом ноги.