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Энергонезависимость Грузии и "зеленая" энергия - мнение эксперта
Энергонезависимость Грузии и "зеленая" энергия - мнение эксперта
Грузия сможет развивать потенциал "зеленой энергетики" при наличии системы ГЭС, которые восполнят проблемы, возникающие при смене погоды, заявил в ходе... 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T15:54+0400
2022-08-01T15:54+0400
2022-08-01T16:00+0400
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В Грузии в ближайшем будущем планируется построить три новые солнечные электростанции с инвестициями в размере 93,5 млн долларов. Эти станции будут расположены в муниципалитетах Хашури, Ксниси и Гори. Проекты уже прошли стадию обсуждения и утверждены на состоявшемся несколько дней назад заседании правительства."Проблема солнечной и ветряной энергетики в их принципиальной зависимости от погоды. Есть солнце – есть электроэнергия, есть ветер – есть электроэнергия. Нет – значит нет. Для того, чтобы регулировать эту прерывистость, у Грузии возможности есть. Их можно регулировать не только за счет накопления электроэнергии, но за счет строительства гидроэлектростанций", - считает Марцинкевич. Как он заявил во время видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik в Тбилиси, гидроэлектростанции позволяют максимально быстро начать генерацию, если пропало солнце. "Надо открыть заслонку на плотине, вода пошла, и мы компенсировали провал среди солнечной генерации или со стороны ветряной генерации. Но для этого Грузии предстоит провести достаточно сложную работу, чтобы оценить свой собственный водный потенциал", - заявил Марцинкевич.
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Энергонезависимость Грузии и "зеленая" энергия - мнение эксперта
15:54 01.08.2022 (обновлено: 16:00 01.08.2022)
Грузия сможет развивать потенциал "зеленой энергетики" при наличии системы ГЭС, которые восполнят проблемы, возникающие при смене погоды, заявил в ходе видеомоста главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич
В Грузии в ближайшем будущем планируется построить три новые солнечные электростанции с инвестициями в размере 93,5 млн долларов. Эти станции будут расположены в муниципалитетах Хашури, Ксниси и Гори. Проекты уже прошли стадию обсуждения и утверждены на состоявшемся несколько дней назад заседании правительства.
"Проблема солнечной и ветряной энергетики в их принципиальной зависимости от погоды. Есть солнце – есть электроэнергия, есть ветер – есть электроэнергия. Нет – значит нет. Для того, чтобы регулировать эту прерывистость, у Грузии возможности есть. Их можно регулировать не только за счет накопления электроэнергии, но за счет строительства гидроэлектростанций", - считает Марцинкевич.
Как он заявил во время видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik в Тбилиси, гидроэлектростанции позволяют максимально быстро начать генерацию, если пропало солнце. "Надо открыть заслонку на плотине, вода пошла, и мы компенсировали провал среди солнечной генерации или со стороны ветряной генерации. Но для этого Грузии предстоит провести достаточно сложную работу, чтобы оценить свой собственный водный потенциал", - заявил Марцинкевич.