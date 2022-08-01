https://sputnik-georgia.ru/20220801/glava-minzdrava-gruzii-prizval-politikov-ne-spekulirovat-na-teme-pomoschi-ukraintsam-269091556.html

Глава Минздрава Грузии призвал политиков не спекулировать темой помощи украинцам

Глава Минздрава Грузии призвал политиков не спекулировать темой помощи украинцам

Это спекуляция, что якобы мы оставляем беженцев на улице, заявил Азарашвили 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T17:37+0400

2022-08-01T17:37+0400

2022-08-01T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Любая спекуляция и попытка перевести вопрос на политическую тематику являются нецелесообразными, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, комментируя завершение программы по обеспечению жильем и питанием граждан Украины.Азарашвили разъяснил, почему правительство установило для них именно такую помощь. Как отметил министр, украинцы находятся в разных государствах, и перед принятием решения Грузия ознакомилась с практикой этих стран. Более того, был выбран пакет помощи, который был максимально близок к тому, который получают около 300 тысяч вынужденно перемещенных граждан Грузии."Исходя из этого, любая спекуляция и перевод этого вопроса в политические темы нецелесообразна. И я призываю тех политиков, которые якобы больше нас переживают из-за этой проблемы, прекратить провокации", – сказал Азарашвили.Министр также отметил, что большая часть украинских беженцев покинула гостиницы и уже получила помощь. "Так что это спекуляция, что якобы мы оставляем беженцев на улице. Это правда не так. С нашей стороны мы предлагаем в рамках этой суммы квартиры в разных районах", – подчеркнул Азарашвили.Что касается бесплатных муниципальных услуг, доступных для украинских беженцев в Тбилиси, то в силе остается бесплатный проезд в общественном транспорте, а также услуги муниципальных детских садов, школ искусств и спорта.Ранее лидер партии "Дроа" Элене Хоштария призвала общество помочь украинским семьям, оставшимся без крыши над головой.

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