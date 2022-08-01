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Глава Минздрава Грузии призвал политиков не спекулировать темой помощи украинцам
Глава Минздрава Грузии призвал политиков не спекулировать темой помощи украинцам
Это спекуляция, что якобы мы оставляем беженцев на улице, заявил Азарашвили 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T17:37+0400
2022-08-01T17:37+0400
2022-08-01T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Любая спекуляция и попытка перевести вопрос на политическую тематику являются нецелесообразными, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, комментируя завершение программы по обеспечению жильем и питанием граждан Украины.Азарашвили разъяснил, почему правительство установило для них именно такую помощь. Как отметил министр, украинцы находятся в разных государствах, и перед принятием решения Грузия ознакомилась с практикой этих стран. Более того, был выбран пакет помощи, который был максимально близок к тому, который получают около 300 тысяч вынужденно перемещенных граждан Грузии."Исходя из этого, любая спекуляция и перевод этого вопроса в политические темы нецелесообразна. И я призываю тех политиков, которые якобы больше нас переживают из-за этой проблемы, прекратить провокации", – сказал Азарашвили.Министр также отметил, что большая часть украинских беженцев покинула гостиницы и уже получила помощь. "Так что это спекуляция, что якобы мы оставляем беженцев на улице. Это правда не так. С нашей стороны мы предлагаем в рамках этой суммы квартиры в разных районах", – подчеркнул Азарашвили.Что касается бесплатных муниципальных услуг, доступных для украинских беженцев в Тбилиси, то в силе остается бесплатный проезд в общественном транспорте, а также услуги муниципальных детских садов, школ искусств и спорта.Ранее лидер партии "Дроа" Элене Хоштария призвала общество помочь украинским семьям, оставшимся без крыши над головой.
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украина, тбилиси, грузия, новости, общество, зураб азарашвили
Глава Минздрава Грузии призвал политиков не спекулировать темой помощи украинцам
17:37 01.08.2022 (обновлено: 17:42 01.08.2022)
Это спекуляция, что якобы мы оставляем беженцев на улице, заявил Азарашвили
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Любая спекуляция и попытка перевести вопрос на политическую тематику являются нецелесообразными, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили, комментируя завершение программы по обеспечению жильем и питанием граждан Украины.
Программа обеспечения жильем и питанием граждан Украины, проживающих в столице Грузии после начала российско-украинского кризиса, завершилась 31 июля. Теперь им будут оказывать денежную помощь в размере 300 лари (108,7 доллара) ежемесячно. Также, в случае необходимости, выдадут 45 лари (16,3 доллара) на человека.
Азарашвили разъяснил, почему правительство установило для них именно такую помощь.
Как отметил министр, украинцы находятся в разных государствах, и перед принятием решения Грузия ознакомилась с практикой этих стран. Более того, был выбран пакет помощи, который был максимально близок к тому, который получают около 300 тысяч вынужденно перемещенных граждан Грузии.
"Исходя из этого, любая спекуляция и перевод этого вопроса в политические темы нецелесообразна. И я призываю тех политиков, которые якобы больше нас переживают из-за этой проблемы, прекратить провокации", – сказал Азарашвили.
Министр также отметил, что большая часть украинских беженцев покинула гостиницы и уже получила помощь.
"Так что это спекуляция, что якобы мы оставляем беженцев на улице. Это правда не так. С нашей стороны мы предлагаем в рамках этой суммы квартиры в разных районах", – подчеркнул Азарашвили.
Что касается бесплатных муниципальных услуг, доступных для украинских беженцев в Тбилиси, то в силе остается бесплатный проезд в общественном транспорте, а также услуги муниципальных детских садов, школ искусств и спорта.
Ранее лидер партии "Дроа" Элене Хоштария призвала общество помочь украинским семьям, оставшимся без крыши над головой.