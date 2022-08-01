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Грузинская нацвалюта резко укрепилась
Грузинская нацвалюта резко укрепилась
Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T21:07+0400
2022-08-01T21:07+0400
2022-08-01T21:07+0400
карикатуры
колебание курса лари
экономика
мультимедиа
лари
лари
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Сегодня Нацбанк Грузии купил на валютном аукционе 10 млн долларов США и средневзвешенный обменный курс лари к доллару составил 2,7514. Несмотря на это, курс национальной валюты укрепился еще на 0,0168, и на 2 августа определен 2,7484 GEL/$. По мнению экспертов, на укрепление лари влияют рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
колебание курса лари, экономика, мультимедиа, лари, лари
Грузинская нацвалюта резко укрепилась
Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд
Сегодня Нацбанк Грузии купил на валютном аукционе 10 млн долларов США и средневзвешенный обменный курс лари к доллару составил 2,7514. Несмотря на это, курс национальной валюты укрепился еще на 0,0168, и на 2 августа определен 2,7484 GEL/$.
По мнению экспертов, на укрепление лари влияют рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.