https://sputnik-georgia.ru/20220801/gruzinskaya-natsvalyuta-rezko-ukrepilas-269099388.html

Грузинская нацвалюта резко укрепилась

Грузинская нацвалюта резко укрепилась

Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T21:07+0400

2022-08-01T21:07+0400

2022-08-01T21:07+0400

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колебание курса лари

экономика

мультимедиа

лари

лари

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Сегодня Нацбанк Грузии купил на валютном аукционе 10 млн долларов США и средневзвешенный обменный курс лари к доллару составил 2,7514. Несмотря на это, курс национальной валюты укрепился еще на 0,0168, и на 2 августа определен 2,7484 GEL/$. По мнению экспертов, на укрепление лари влияют рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

колебание курса лари, экономика, мультимедиа, лари, лари