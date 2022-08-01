Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Карикатуры
https://sputnik-georgia.ru/20220801/gruzinskaya-natsvalyuta-rezko-ukrepilas-269099388.html
Грузинская нацвалюта резко укрепилась
Грузинская нацвалюта резко укрепилась
Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T21:07+0400
2022-08-01T21:07+0400
карикатуры
колебание курса лари
экономика
мультимедиа
лари
лари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/01/269099062_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_c442750e53927513eaa228e69ff19890.jpg
Сегодня Нацбанк Грузии купил на валютном аукционе 10 млн долларов США и средневзвешенный обменный курс лари к доллару составил 2,7514. Несмотря на это, курс национальной валюты укрепился еще на 0,0168, и на 2 августа определен 2,7484 GEL/$. По мнению экспертов, на укрепление лари влияют рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/01/269099062_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_89853a6a96dd8c072e9a138887edf936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
колебание курса лари, экономика, мультимедиа, лари, лари

Грузинская нацвалюта резко укрепилась

21:07 01.08.2022
© SputnikГрузинская нацвалюта резко усилилась
Грузинская нацвалюта резко усилилась - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Грузинская национальная валюта стремительно укрепляется уже несколько месяцев подряд
Сегодня Нацбанк Грузии купил на валютном аукционе 10 млн долларов США и средневзвешенный обменный курс лари к доллару составил 2,7514. Несмотря на это, курс национальной валюты укрепился еще на 0,0168, и на 2 августа определен 2,7484 GEL/$.
По мнению экспертов, на укрепление лари влияют рост экспорта, денежные переводы, восстановление туризма и меры Нацбанка Грузии.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0