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Конфликт на севере Косово - албанские власти отложили на месяц смену номеров

Конфликт на севере Косово - албанские власти отложили на месяц смену номеров

Косово решило отложить ограничение въезда с сербскими номерами до 1 сентября 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Власти самопровозглашенной республики Косово отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, после призыва США.В воскресенье вечером на севере Косово, где преимущественно живут сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги.В документе отмечается, что "правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции".Президент Сербии Вучич заявил, что полиция Косово в полночь на первое августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными Белградом личными документами. Полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии, а люди начали строить баррикады на трассах.

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