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Кто стал новым избранником британской певицы Кэти Мелуа - ФОТО
Кто стал новым избранником британской певицы Кэти Мелуа - ФОТО
Личность избранник Мелуа раскрыта. Ну что сказать, корни берут свое!
2022-08-01T11:13+0400
2022-08-01T11:13+0400
2022-08-01T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа вышла замуж во второй раз – ее избранником стал ученый, наполовину грузин по имени Оливер.Как недавно стало известно, певица Кэти Мелуа в положении. Новостью об этом артистка поделилась в соцсетях, отметив, что впервые отправляется в тур "с животиком".Однако, кто стал избранником грузинки, известно не было. Дедушка певицы Амиран Мелуа поделился с грузинскими СМИ небольшими подробностями. Оказалось, что возлюбленный Мелуа ученый по имени Оливер.Других подробностей о новом муже пока нет. Известно только то, что певица на седьмом месяце беременности и в августе собирается приехать в Грузию."Второй брак оказался более удачным. Он очень образованный человек. Муж Кэти пока не был в Грузии, иначе они сразу приехали бы ко мне, Кэти меня особенно любит. Этой новостью она также поделилась сначала со мной, и моей радости не было предела", - сказал Амиран Мелуа.Известно, что Кэти Мелуа развелась со своим супругом, мотогонщиком Джеймсом Тоузлендом в 2020 году.Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет – в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кэти выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".
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кети мелуа, грузия, новости, общество, англия, великобритания, грузинский шоу-бизнес, шоу-бизнес
Кто стал новым избранником британской певицы Кэти Мелуа - ФОТО
11:13 01.08.2022 (обновлено: 11:19 01.08.2022)
Личность супруга Кэти Мелуа раскрыта. Ну что сказать, корни берут свое!
ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. Знаменитая британская певица с грузинскими корнями Кэти Мелуа вышла замуж во второй раз – ее избранником стал ученый, наполовину грузин по имени Оливер.
Как недавно стало известно, певица Кэти Мелуа в положении. Новостью об этом артистка поделилась в соцсетях, отметив, что впервые отправляется в тур "с животиком".
Однако, кто стал избранником грузинки, известно не было. Дедушка певицы Амиран Мелуа поделился с грузинскими СМИ небольшими подробностями. Оказалось, что возлюбленный Мелуа ученый по имени Оливер.
Других подробностей о новом муже пока нет. Известно только то, что певица на седьмом месяце беременности и в августе собирается приехать в Грузию.
"Второй брак оказался более удачным. Он очень образованный человек. Муж Кэти пока не был в Грузии, иначе они сразу приехали бы ко мне, Кэти меня особенно любит. Этой новостью она также поделилась сначала со мной, и моей радости не было предела", - сказал Амиран Мелуа.
Известно, что Кэти Мелуа развелась со своим супругом, мотогонщиком Джеймсом Тоузлендом в 2020 году.
Кэти Мелуа родилась в Грузии в 1984 году, переехала в Северную Ирландию вместе с родителями в возрасте восьми лет, а в 14 лет – в Англию. Ее дебют состоялся в 2003 году, когда в свет вышел ее первый альбом Call Off the Search. Он занял первые строчки в чартах Великобритании и разошелся тиражом 1,2 миллиона копий за первые пять месяцев.
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Кэти Мелуа Орденом Чести за личный вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом, а также за плодотворную творческую деятельность. В 2018 году, когда Кэти выступала в Тбилиси с бесплатным концертом, знаменитость удостоили звания " Почетный гражданин Тбилиси".