https://sputnik-georgia.ru/20220801/litovkin-rasskazal-pochemu-nato-nikogda-ne-otkazhetsya-ot-borby-s-rossiey-269090999.html

Литовкин рассказал, почему НАТО никогда не откажется от борьбы с Россией

Литовкин рассказал, почему НАТО никогда не откажется от борьбы с Россией

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может занять место генсека НАТО, сообщают британские СМИ, однако эта должность не является настолько важной, как может... 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T16:51+0400

2022-08-01T16:51+0400

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Почему назначение Бориса Джонсона на пост генсека НАТО не меняет общей картины, рассказывает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Есть ли шансы занять этот символический пост у Джонсона? Кто на самом деле принимает все решения в альянсе? Может ли блок когда-нибудь стать нейтральным к России? Обо всем этом смотрите в интервью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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