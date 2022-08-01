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Литовкин рассказал, почему НАТО никогда не откажется от борьбы с Россией
Литовкин рассказал, почему НАТО никогда не откажется от борьбы с Россией
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может занять место генсека НАТО, сообщают британские СМИ, однако эта должность не является настолько важной, как может... 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T16:51+0400
2022-08-01T16:51+0400
2022-08-01T16:51+0400
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Почему назначение Бориса Джонсона на пост генсека НАТО не меняет общей картины, рассказывает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Есть ли шансы занять этот символический пост у Джонсона? Кто на самом деле принимает все решения в альянсе? Может ли блок когда-нибудь стать нейтральным к России? Обо всем этом смотрите в интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Литовкин рассказал, почему НАТО никогда не откажется от борьбы с Россией
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон может занять место генсека НАТО, сообщают британские СМИ, однако эта должность не является настолько важной, как может показаться на первый взгляд
Почему назначение Бориса Джонсона на пост генсека НАТО не меняет общей картины, рассказывает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Есть ли шансы занять этот символический пост у Джонсона? Кто на самом деле принимает все решения в альянсе? Может ли блок когда-нибудь стать нейтральным к России? Обо всем этом смотрите в интервью.