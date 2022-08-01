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Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве - видео
Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве - видео
Информационный "крестовый поход" Запада в попытке изолировать Россию от мира провалился и обернулся против инициаторов, заявила официальный представитель МИД... 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T21:01+0400
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2022-08-01T21:01+0400
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Почему противоборство в информационной сфере - основа любого конфликта? Как Россия противостоит в информационной сфере украинским и западным атакам? Какие действия помогут победить в информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал активист КИБЕР ФРОНТА Z и член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Махаев.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Махаев: как Россия побеждает Запад в инфопространстве - видео
Информационный "крестовый поход" Запада в попытке изолировать Россию от мира провалился и обернулся против инициаторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Почему противоборство в информационной сфере - основа любого конфликта? Как Россия противостоит в информационной сфере украинским и западным атакам? Какие действия помогут победить в информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском
" рассказал активист КИБЕР ФРОНТА Z и член экспертного совета молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Махаев.