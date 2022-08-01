Нацархив представил онлайн-коллекцию уникальных зарисовок художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРаботы художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of Georgia
В удивительных работах этого художника история Грузии видна как на ладони
ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. Коллекция уникальных зарисовок художника Антона Гогиашвили, опубликованных на рубеже XIX-XX веков в грузинской периодической печати, стала доступна на сайте Национального архива министерства юстиции Грузии.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРаботы художника Антона Гогиашвили
Работы художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of Georgia
Антон Гогиашвили создал десятки зарисовок, изображающих повседневную жизнь грузинского народа того времени.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРаботы художника Антона Гогиашвили
Работы художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of Georgia
Также Гогиашвили проиллюстрировал поэму Важа-Пшавела "Бахтриони" (1896 г.), поэму Ильи Чавчавадзе "Отшельник" (1901 г.) и стихотворения Рафиэля Эристави.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРаботы художника Антона Гогиашвили
Работы художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of Georgia
Антон Гогиашвили родился в Ланчхути (Западная Грузия), в селе Нигоити, в 1878 году. В 1901-1906 гг. учился в Тбилисском художественном училище.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРаботы художника Антона Гогиашвили
Работы художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of Georgia
Активно сотрудничал с газетами "Квали", "Информационный бюллетень" и "Труд", в которых публиковал документальнные зарисовки о жизни и традициях населения Грузии.
© Courtesy of National Archives of GeorgiaРаботы художника Антона Гогиашвили
Работы художника Антона Гогиашвили
© Courtesy of National Archives of Georgia
Антон Гогиашвили скончался в 1907 году, в возрасте 29 лет. Увидеть работы художника можно здесь.