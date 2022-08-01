https://sputnik-georgia.ru/20220801/natsarkhiv-predstavil-onlayn-kollektsiyu-unikalnykh-zarisovok-khudozhnika-antona-gogiashvili-269080972.html

Нацархив представил онлайн-коллекцию уникальных зарисовок художника Антона Гогиашвили

Нацархив представил онлайн-коллекцию уникальных зарисовок художника Антона Гогиашвили

В удивительных работах этого художника история Грузии видна как на ладони 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. Коллекция уникальных зарисовок художника Антона Гогиашвили, опубликованных на рубеже XIX-XX веков в грузинской периодической печати, стала доступна на сайте Национального архива министерства юстиции Грузии.Антон Гогиашвили создал десятки зарисовок, изображающих повседневную жизнь грузинского народа того времени. Также Гогиашвили проиллюстрировал поэму Важа-Пшавела "Бахтриони" (1896 г.), поэму Ильи Чавчавадзе "Отшельник" (1901 г.) и стихотворения Рафиэля Эристави.Антон Гогиашвили родился в Ланчхути (Западная Грузия), в селе Нигоити, в 1878 году. В 1901-1906 гг. учился в Тбилисском художественном училище. Активно сотрудничал с газетами "Квали", "Информационный бюллетень" и "Труд", в которых публиковал документальнные зарисовки о жизни и традициях населения Грузии. Антон Гогиашвили скончался в 1907 году, в возрасте 29 лет. Увидеть работы художника можно здесь.

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культура, грузия, новости, ланчхути, западная грузия, художник, грузинские художники, национальный архив грузии