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Поезда Тбилиси-Батуми не будут ходить три дня
Поезда Тбилиси-Батуми не будут ходить три дня
В течение трех дней поезда временно прекращают рейсы в направлении Западной Грузии 01.08.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Поезда временно перестанут ходить в направлении Западной Грузии, информацию подтвердили на горячей линии Железной дороги страны.Рейсы прекращаются с 9 по 11 августа включительно как из Тбилиси в Западную Грузию, так и в обратном направлении. Причиной называется проведение технических работ. С 12 августа движение поездов будет восстановлено в привычном режиме.В Западной Грузии расположены черноморские курорты Грузии. В летнее время года поезда в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси пользуются особой популярностью.
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грузия, новости, общество, западная грузия, тбилиси

Поезда Тбилиси-Батуми не будут ходить три дня

14:14 01.08.2022
© courtesy of Georgian Railway Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми
Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
© courtesy of Georgian Railway
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В течение трех дней поезда временно прекращают рейсы в направлении Западной Грузии
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Поезда временно перестанут ходить в направлении Западной Грузии, информацию подтвердили на горячей линии Железной дороги страны.
Рейсы прекращаются с 9 по 11 августа включительно как из Тбилиси в Западную Грузию, так и в обратном направлении. Причиной называется проведение технических работ.
С 12 августа движение поездов будет восстановлено в привычном режиме.
В Западной Грузии расположены черноморские курорты Грузии. В летнее время года поезда в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси пользуются особой популярностью.
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