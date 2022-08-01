https://sputnik-georgia.ru/20220801/poezda-tbilisi-batumi-ne-budut-khodit-tri-dnya-269081919.html

Поезда Тбилиси-Батуми не будут ходить три дня

Поезда Тбилиси-Батуми не будут ходить три дня

В течение трех дней поезда временно прекращают рейсы в направлении Западной Грузии 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Поезда временно перестанут ходить в направлении Западной Грузии, информацию подтвердили на горячей линии Железной дороги страны.Рейсы прекращаются с 9 по 11 августа включительно как из Тбилиси в Западную Грузию, так и в обратном направлении. Причиной называется проведение технических работ. С 12 августа движение поездов будет восстановлено в привычном режиме.В Западной Грузии расположены черноморские курорты Грузии. В летнее время года поезда в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси пользуются особой популярностью.

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