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Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями

Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями

Гражданская панихида пройдет в тбилисском храме Самеба 2 августа 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Пилотов, врачей и спасателей, погибших во время спасательной операции в Гудаури, похоронят с воинскими почестями, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.Гражданская панихида пройдет в Тбилиси, в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба 2 августа, с 11:00 до 14:00. Похоронят погибших на разных фамильных кладбищах с воинскими почестями.День траура был объявлен в Грузии 30 июля в связи с гибелью членов экипажа спасательной группы на горнолыжном курорте Гудаури.Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которого 29 июля велась операция по спасению упавших в Гудаури парапланеристов, потерял управление и разбился. В результате трагедии погибли все восемь человек, находящихся в вертолете, а также один парапланерист.

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происшествия, новости, грузия, гудаури, тбилиси, мвд грузии