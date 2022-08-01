https://sputnik-georgia.ru/20220801/pogibshikh-v-rezultate-tragedii-v-gudauri-spasateley-pokhoronyat-s-voinskimi-pochestyami-269074460.html
Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями
Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями
Гражданская панихида пройдет в тбилисском храме Самеба 2 августа 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T11:52+0400
2022-08-01T11:52+0400
2022-08-01T12:23+0400
происшествия
новости
грузия
гудаури
тбилиси
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22970/94/229709423_0:45:1500:889_1920x0_80_0_0_f40969ded41841e2cf6ad2191a037046.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Пилотов, врачей и спасателей, погибших во время спасательной операции в Гудаури, похоронят с воинскими почестями, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.Гражданская панихида пройдет в Тбилиси, в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба 2 августа, с 11:00 до 14:00. Похоронят погибших на разных фамильных кладбищах с воинскими почестями.День траура был объявлен в Грузии 30 июля в связи с гибелью членов экипажа спасательной группы на горнолыжном курорте Гудаури.Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которого 29 июля велась операция по спасению упавших в Гудаури парапланеристов, потерял управление и разбился. В результате трагедии погибли все восемь человек, находящихся в вертолете, а также один парапланерист.
гудаури
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22970/94/229709423_34:0:1366:999_1920x0_80_0_0_d4c9e9243bfc8200ce63f631681d66a3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, гудаури, тбилиси, мвд грузии
Погибших в результате трагедии в Гудаури спасателей похоронят с воинскими почестями
11:52 01.08.2022 (обновлено: 12:23 01.08.2022)
Гражданская панихида пройдет в тбилисском храме Самеба 2 августа
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik.
Пилотов, врачей и спасателей, погибших во время спасательной операции в Гудаури, похоронят с воинскими почестями, говорится в сообщении
министерства внутренних дел Грузии.
Гражданская панихида пройдет в Тбилиси, в Кафедральном Соборе Святой Троицы – Самеба 2 августа, с 11:00 до 14:00. Похоронят погибших на разных фамильных кладбищах с воинскими почестями.
День траура был объявлен в Грузии 30 июля в связи с гибелью членов экипажа спасательной группы на горнолыжном курорте Гудаури.
Вертолет, принадлежащий пограничной полиции МВД, с помощью которого 29 июля велась операция по спасению упавших в Гудаури парапланеристов, потерял управление и разбился. В результате трагедии погибли все восемь человек, находящихся в вертолете, а также один парапланерист.