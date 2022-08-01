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Правительство Франции сняло все ковид-ограничения при въезде в страну
Правительство Франции сняло все ковид-ограничения при въезде в страну
Гражданам Грузии, прибывающим во Францию, больше не нужно предъявлять ковид-сертификаты 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T23:44+0400
2022-08-02T00:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. С сегодняшнего дня Франция сняла все ковид-ограничения для международных путешественников, соответствующее решение размещено на сайте правительства Франции.С 1 августа пассажирам, прибывающим во Францию, больше не нужно будет предъявлять документы о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.При этом, как сообщило МВД Франции, правительство республики может вновь ввести ограничительные меры сроком не более чем на два месяца. К такой мере власти прибегнут в том случае, если в течение следующих шести месяцев появятся новые штаммы коронавируса, которые представляют серьезную опасность для здоровья.Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, всего с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 33 миллионов случаев, скончались более 152 тысяч человек. За последний месяц число инфицированных увеличилось более чем на 2, 5 миллиона.
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франция, новости, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19

Правительство Франции сняло все ковид-ограничения при въезде в страну

23:44 01.08.2022 (обновлено: 00:21 02.08.2022)
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Гражданам Грузии, прибывающим во Францию, больше не нужно предъявлять ковид-сертификаты
ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. С сегодняшнего дня Франция сняла все ковид-ограничения для международных путешественников, соответствующее решение размещено на сайте правительства Франции.
С 1 августа пассажирам, прибывающим во Францию, больше не нужно будет предъявлять документы о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.
При этом, как сообщило МВД Франции, правительство республики может вновь ввести ограничительные меры сроком не более чем на два месяца. К такой мере власти прибегнут в том случае, если в течение следующих шести месяцев появятся новые штаммы коронавируса, которые представляют серьезную опасность для здоровья.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, всего с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 33 миллионов случаев, скончались более 152 тысяч человек. За последний месяц число инфицированных увеличилось более чем на 2, 5 миллиона.
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