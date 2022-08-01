https://sputnik-georgia.ru/20220801/pravitelstvo-frantsii-snyalo-vse-kovid-ogranicheniya-pri-vezde-v-strany-269103478.html

Правительство Франции сняло все ковид-ограничения при въезде в страну

Правительство Франции сняло все ковид-ограничения при въезде в страну

Гражданам Грузии, прибывающим во Францию, больше не нужно предъявлять ковид-сертификаты 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T23:44+0400

2022-08-01T23:44+0400

2022-08-02T00:21+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. С сегодняшнего дня Франция сняла все ковид-ограничения для международных путешественников, соответствующее решение размещено на сайте правительства Франции.С 1 августа пассажирам, прибывающим во Францию, больше не нужно будет предъявлять документы о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на коронавирус.При этом, как сообщило МВД Франции, правительство республики может вновь ввести ограничительные меры сроком не более чем на два месяца. К такой мере власти прибегнут в том случае, если в течение следующих шести месяцев появятся новые штаммы коронавируса, которые представляют серьезную опасность для здоровья.Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, всего с начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 33 миллионов случаев, скончались более 152 тысяч человек. За последний месяц число инфицированных увеличилось более чем на 2, 5 миллиона.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

франция, новости, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19