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Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью певца Мамуки Онашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью певца Мамуки Онашвили

Медикам не удалось спасти жизнь артиста, пострадавшего в результате ДТП 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T14:34+0400

2022-08-01T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной певца Мамуки Онашвили.Грузинский эстрадный певец Мамука Онашвили скончался 1 августа в возрасте 55 лет. Накануне ночью он пострадал в автоаварии, которая произошла в результате столкновения двух машин.За рулем сидел друг Онашвили, который выжил, однако сам певец получил серьезные повреждения. Он был доставлен в клинику в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания.Мамука Онашвили родился в Тбилиси 1 июня 1967 года. Он начал эстрадную деятельность с 1983 года, вел разные музыкальные развлекательные программы. С 2001 года участвовал в рейтинговом проекте "Юморина".С 1998 года гастролировал в Израиле, России, Испании, Украине, Франции, Греции, Германии, Англии, США и других странах. Онашвили издал два музыкальных альбома "Я такой хороший…" и "Ночь мечты".

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