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Пропавших девочек-подростков из Гардабани нашли на пятый день поисков
Пропавших девочек-подростков из Гардабани нашли на пятый день поисков
Вместе с родственниками к поискам девочек были подключены сотрудники патрульной полиции 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T14:37+0400
2022-08-01T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Двух несовершеннолетних жительниц села Вазиани Гардабанского района (регион Квемо Картли), 12-летнюю Лану Лукьянову и 13-летнюю Свету Ксоврели патрульная полиция нашла на пятый день поисков в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По словам родственников, несовершеннолетние приходятся друг другу двоюродными сестрами. Шесть дней назад они вышли из дома семьи Светы Ксоврели, сказали, что идут в магазин, но не вернулись.Вместе с родственниками к поискам девочек были подключены сотрудники патрульной полиции.В минувшую субботу, 30 июля, камера наружного наблюдения зафиксировала пропавших у станции метро "Исани" в Тбилиси. Девочек видели также во Мцхета.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, мцхета, гардабани

Пропавших девочек-подростков из Гардабани нашли на пятый день поисков

14:37 01.08.2022 (обновлено: 14:39 01.08.2022)
© Sputnik / Alex ShlamovПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
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Вместе с родственниками к поискам девочек были подключены сотрудники патрульной полиции
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Двух несовершеннолетних жительниц села Вазиани Гардабанского района (регион Квемо Картли), 12-летнюю Лану Лукьянову и 13-летнюю Свету Ксоврели патрульная полиция нашла на пятый день поисков в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.
По информации ведомства, девочки-подростки чувствуют себя хорошо и находятся дома. Что стало причиной пропажи девочек, не сообщается.
По словам родственников, несовершеннолетние приходятся друг другу двоюродными сестрами. Шесть дней назад они вышли из дома семьи Светы Ксоврели, сказали, что идут в магазин, но не вернулись.
Вместе с родственниками к поискам девочек были подключены сотрудники патрульной полиции.
В минувшую субботу, 30 июля, камера наружного наблюдения зафиксировала пропавших у станции метро "Исани" в Тбилиси. Девочек видели также во Мцхета.
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