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Пропавших девочек-подростков из Гардабани нашли на пятый день поисков

Пропавших девочек-подростков из Гардабани нашли на пятый день поисков

Вместе с родственниками к поискам девочек были подключены сотрудники патрульной полиции 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T14:37+0400

2022-08-01T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Двух несовершеннолетних жительниц села Вазиани Гардабанского района (регион Квемо Картли), 12-летнюю Лану Лукьянову и 13-летнюю Свету Ксоврели патрульная полиция нашла на пятый день поисков в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.По словам родственников, несовершеннолетние приходятся друг другу двоюродными сестрами. Шесть дней назад они вышли из дома семьи Светы Ксоврели, сказали, что идут в магазин, но не вернулись.Вместе с родственниками к поискам девочек были подключены сотрудники патрульной полиции.В минувшую субботу, 30 июля, камера наружного наблюдения зафиксировала пропавших у станции метро "Исани" в Тбилиси. Девочек видели также во Мцхета.

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, мцхета, гардабани