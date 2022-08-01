https://sputnik-georgia.ru/20220801/sudebnoe-zasedanie-po-delu-saakashvili-perenesli-na-sentyabr--269085165.html

Судебное заседание по делу Саакашвили перенесли на сентябрь

Судебное заседание по делу Саакашвили перенесли на сентябрь

Саакашвили отказался от участия в заседании как в суде, так и дистанционно 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T14:55+0400

2022-08-01T14:55+0400

2022-08-01T14:57+0400

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новости

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тбилисский городской суд

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды опять перенесли – на этот раз на 20 сентября. От участия в судебном заседании отказался сам Саакашвили. Кроме того, руководство клиники "Вивамеди" оповестило судью Бадри Кочламазашвили о том, что этапирование Саакашвили в суд нецелесообразно из-за состояния его здоровья. Ранее в понедельник адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе после встречи со своим подзащитным в больнице сообщил журналистам, что состояние здоровья Саакашвили ухудшилось со вчерашнего дня. Саакашвили находится в гражданской клинике с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о растрате госсредств, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о незаконном пересечении границы и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Детали делаДело о растрате более 8,8 миллиона лари касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробно личные расходы Саакашвили и подкрепила заявление ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также находится на скамье подсудимых.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

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грузия, новости, украина, тбилисский городской суд, михаил саакашвили