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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 августа

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 1 до 7 августа

Предстоящая неделя в грузинской столице будет солнечной, дожди ожидаются в конце недели 01.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную и жаркую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 1 августа, в столице ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит 24 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:19.Во вторник, 2 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Восход солнца будет в 05:55.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 36 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:18.В среду, 3 августа, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 05:56.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 37 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:17.В четверг, 4 августа, погода в столице Грузии будет местами ясной, местами частично облачной. Восход солнца будет в 05:57.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 24 градуса, а днем поднимется максимум до 36 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:15.В пятницу, 5 августа, в Тбилиси утром ожидается преимущественно ясная погода. Днем частичная облачность и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:58.Минимальная температура воздуха ночью будет 23 градусов, а днем – максимум 32 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:14.В субботу, 6 августа, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:59.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, днем воздух прогреется максимум до 33 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:13.В воскресенье, 7 августа, в столице Грузии погода будет преимущественно облачной и дождливой. Восход солнца будет в 06:00.Минимальная температура воздуха ночью составит 21 градус, а днем поднимется максимум до 33 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:12.

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