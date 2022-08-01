https://sputnik-georgia.ru/20220801/tragediya-v-gorakh-gudauri---semi-pogibshikh-poluchat-po-100-tysyach-lari-269085946.html

Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари

Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари

Семьи врачей и спасателей, погибших во время операции, получат денежную помощь 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T15:21+0400

2022-08-01T15:21+0400

2022-08-01T15:21+0400

грузия

новости

общество

гудаури

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

ми-8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24117/06/241170677_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_a323c6c4b6d063f51f4b0ab2ba02bb9c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Семьи погибших в горах Грузии спасателей получат от грузинских властей по 100 тысяч лари (более 35 тысяч долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в начале заседания правительства.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.По словам главы правительства, он лично хорошо знал погибших и путешествовал вместе с ними."Мы потеряли достойных детей этой страны - членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков. Я очень хорошо знал этих людей. Мы много лет вместе путешествуем, и я хотел бы еще раз выразить соболезнования их семьям и всему обществу", - заявил премьер.На борту Ми-8, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых и проходит лечение в Первой университетской клинике.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.30 июля было объявлено в Грузии Днем траура.

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, ми-8