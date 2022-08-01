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Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари
Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари
Семьи врачей и спасателей, погибших во время операции, получат денежную помощь 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T15:21+0400
2022-08-01T15:21+0400
2022-08-01T15:21+0400
грузия
новости
общество
гудаури
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
ми-8
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Семьи погибших в горах Грузии спасателей получат от грузинских властей по 100 тысяч лари (более 35 тысяч долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в начале заседания правительства.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.По словам главы правительства, он лично хорошо знал погибших и путешествовал вместе с ними."Мы потеряли достойных детей этой страны - членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков. Я очень хорошо знал этих людей. Мы много лет вместе путешествуем, и я хотел бы еще раз выразить соболезнования их семьям и всему обществу", - заявил премьер.На борту Ми-8, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых и проходит лечение в Первой университетской клинике.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.30 июля было объявлено в Грузии Днем траура.
гудаури
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, гудаури, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, ми-8
Трагедия в горах Гудаури - семьи погибших получат по 100 тысяч лари
Семьи врачей и спасателей, погибших во время операции, получат денежную помощь
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Семьи погибших в горах Грузии спасателей получат от грузинских властей по 100 тысяч лари (более 35 тысяч долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в начале заседания правительства.
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.
"Эта большая трагедия разбила наши сердца. Государство будет максимально поддерживать их семьи. Каждой семье министерство внутренних дел выделит по 100 тысяч лари, Минздрав в виде исключения также выделит 100 тысяч лари семьям врачей", - сказал Гарибашвили.
По словам главы правительства, он лично хорошо знал погибших и путешествовал вместе с ними.
"Мы потеряли достойных детей этой страны - членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков. Я очень хорошо знал этих людей. Мы много лет вместе путешествуем, и я хотел бы еще раз выразить соболезнования их семьям и всему обществу", - заявил премьер.
На борту Ми-8, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.
Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых и проходит лечение в Первой университетской клинике.
В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.
30 июля было объявлено в Грузии Днем траура.