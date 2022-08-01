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Ужасные пожары уничтожают леса в Калифорнии – фото
Ужасные пожары уничтожают леса в Калифорнии – фото
Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году. В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные... 01.08.2022, Sputnik Грузия
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Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарных так и не удалось сдержать огонь. По словам местного шерифа, вечером в воскресенье пожар был все еще локализован на ноль процентов
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фотоленты, фотография, новости в фотографиях, сша, катастрофы, стихийное бедствие, происшествия, фото

Ужасные пожары уничтожают леса в Калифорнии – фото

21:40 01.08.2022 (обновлено: 21:49 01.08.2022)
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Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году. В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные пламя выжгло 21 тысяч гектаров леса
Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарных так и не удалось сдержать огонь. По словам местного шерифа, вечером в воскресенье пожар был все еще локализован на ноль процентов
© AP Photo / Noah Berger

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара - Sputnik Грузия
1/17
© AP Photo / Noah Berger

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара

© AP Photo / Noah Berger

Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году

Лесной пожар &quot;Маккинни&quot; стал крупнейшим в Калифорнии в этом году - Sputnik Грузия
2/17
© AP Photo / Noah Berger

Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году

© AP Photo / Noah Berger

В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные пламя выжгло 21 тысяч гектаров леса

В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные пламя выжгло 21 тысяч гектаров леса - Sputnik Грузия
3/17
© AP Photo / Noah Berger

В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные пламя выжгло 21 тысяч гектаров леса

© AP Photo / Noah Berger

Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями

Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями - Sputnik Грузия
4/17
© AP Photo / Noah Berger

Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями

© AP Photo / Noah Berger

Из-за пожара перекрыты крупные автотрассы

Из-за пожара перекрыты крупные автотрассы - Sputnik Грузия
5/17
© AP Photo / Noah Berger

Из-за пожара перекрыты крупные автотрассы

© AP Photo / Noah Berger

С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжелой наземной техники и авиации

С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжелой наземной техники и авиации - Sputnik Грузия
6/17
© AP Photo / Noah Berger

С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжелой наземной техники и авиации

© AP Photo / Noah Berger

Причину лесных пожаров выясняют следователи. Не исключается поджог или неосторожное обращение с огнем

Причину лесных пожаров выясняют следователи. Не исключается поджог или неосторожное обращение с огнем - Sputnik Грузия
7/17
© AP Photo / Noah Berger

Причину лесных пожаров выясняют следователи. Не исключается поджог или неосторожное обращение с огнем

© AP Photo / Noah Berger

Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2 600 зданий

Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2 600 зданий - Sputnik Грузия
8/17
© AP Photo / Noah Berger

Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2 600 зданий

© AP Photo / Noah Berger

Приказ об эвакуации получили тысячи человек, живущих в районе бедствия. Несколько домов уже сгорели

Приказ об эвакуации получили тысячи человек, живущих в районе бедствия. Несколько домов уже сгорели - Sputnik Грузия
9/17
© AP Photo / Noah Berger

Приказ об эвакуации получили тысячи человек, живущих в районе бедствия. Несколько домов уже сгорели

© AP Photo / Noah Berger

Власти Калифорнии продолжают оценивать ущерб от крупнейшего лесного пожара

Власти Калифорнии продолжают оценивать ущерб от крупнейшего лесного пожара - Sputnik Грузия
10/17
© AP Photo / Noah Berger

Власти Калифорнии продолжают оценивать ущерб от крупнейшего лесного пожара

© AP Photo / Noah Berger

Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарным трудно сдержать огонь

Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарным трудно сдержать огонь - Sputnik Грузия
11/17
© AP Photo / Noah Berger

Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарным трудно сдержать огонь

© AP Photo / Noah Berger

Кстати, в середине июля пожарные сумели взять под контроль очаг возгорания в самом национальном парке Йосемити. Тогда распространение пламени удалось предотвратить

Кстати, в середине июля пожарные сумели взять под контроль очаг возгорания в самом национальном парке Йосемити. Тогда распространение пламени удалось предотвратить - Sputnik Грузия
12/17
© AP Photo / Noah Berger

Кстати, в середине июля пожарные сумели взять под контроль очаг возгорания в самом национальном парке Йосемити. Тогда распространение пламени удалось предотвратить

© AP Photo / Noah Berger

Теперь же жар от огня стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые, в свою очередь, становятся причиной новых возгораний

Теперь же жар от огня стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые, в свою очередь, становятся причиной новых возгораний - Sputnik Грузия
13/17
© AP Photo / Noah Berger

Теперь же жар от огня стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые, в свою очередь, становятся причиной новых возгораний

© AP Photo / Noah Berger

После огня остается выжженная земля. Ужасный вид на пепелище, где еще недавно росли красавцы-деревья

После огня остается выжженная земля. Ужасный вид на пепелище, где еще недавно росли красавцы-деревья - Sputnik Грузия
14/17
© AP Photo / Noah Berger

После огня остается выжженная земля. Ужасный вид на пепелище, где еще недавно росли красавцы-деревья

© AP Photo / Noah Berger

В огне также сгорело множество машин местных жителей, уничтожена инфраструктура

В огне также сгорело множество машин местных жителей, уничтожена инфраструктура - Sputnik Грузия
15/17
© AP Photo / Noah Berger

В огне также сгорело множество машин местных жителей, уничтожена инфраструктура

© AP Photo / Noah Berger

Издалека дым от пожара напоминает извержение вулкана

Издалека дым от пожара напоминает извержение вулкана - Sputnik Грузия
16/17
© AP Photo / Noah Berger

Издалека дым от пожара напоминает извержение вулкана

© AP Photo / Noah Berger

В ужасе не только люди, но и животные, которые оказались в зоне бедствия

В ужасе не только люди, но и животные, которые оказались в зоне бедствия - Sputnik Грузия
17/17
© AP Photo / Noah Berger

В ужасе не только люди, но и животные, которые оказались в зоне бедствия

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