https://sputnik-georgia.ru/20220801/uzhasnye-pozhary-unichtozhayut-lesa-v-kalifornii---foto-269099699.html

Ужасные пожары уничтожают леса в Калифорнии – фото

Ужасные пожары уничтожают леса в Калифорнии – фото

Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году. В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные... 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T21:40+0400

2022-08-01T21:40+0400

2022-08-01T21:49+0400

фотоленты

фотография

новости в фотографиях

сша

катастрофы

стихийное бедствие

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268867400_0:137:2651:1628_1920x0_80_0_0_6d47f0d0712cc647140fe108a943f39f.jpg

Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарных так и не удалось сдержать огонь. По словам местного шерифа, вечером в воскресенье пожар был все еще локализован на ноль процентов

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, фотография, новости в фотографиях, сша, катастрофы, стихийное бедствие, происшествия, фото