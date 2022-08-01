Ужасные пожары уничтожают леса в Калифорнии – фото
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара
В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара
Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году
Лесной пожар "Маккинни" стал крупнейшим в Калифорнии в этом году
В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные пламя выжгло 21 тысяч гектаров леса
В пятницу в национальном парке Кламат на границе с Орегоном загорись деревья, и за выходные пламя выжгло 21 тысяч гектаров леса
Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями
Огонь подступает к национальному парку Йосемити, который известен своими древними секвойями
Из-за пожара перекрыты крупные автотрассы
Из-за пожара перекрыты крупные автотрассы
С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжелой наземной техники и авиации
С пламенем борются более 400 пожарных с участием тяжелой наземной техники и авиации
Причину лесных пожаров выясняют следователи. Не исключается поджог или неосторожное обращение с огнем
Причину лесных пожаров выясняют следователи. Не исключается поджог или неосторожное обращение с огнем
Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2 600 зданий
Огонь уничтожил несколько участков линий электропередачи, из-за чего света лишились более 2 600 зданий
Приказ об эвакуации получили тысячи человек, живущих в районе бедствия. Несколько домов уже сгорели
Приказ об эвакуации получили тысячи человек, живущих в районе бедствия. Несколько домов уже сгорели
Власти Калифорнии продолжают оценивать ущерб от крупнейшего лесного пожара
Власти Калифорнии продолжают оценивать ущерб от крупнейшего лесного пожара
Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарным трудно сдержать огонь
Из-за жары, засухи и ветра сотням пожарным трудно сдержать огонь
Кстати, в середине июля пожарные сумели взять под контроль очаг возгорания в самом национальном парке Йосемити. Тогда распространение пламени удалось предотвратить
Кстати, в середине июля пожарные сумели взять под контроль очаг возгорания в самом национальном парке Йосемити. Тогда распространение пламени удалось предотвратить
Теперь же жар от огня стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые, в свою очередь, становятся причиной новых возгораний
Теперь же жар от огня стал причиной так называемого пирокумулонимбуса — огненного облака, где зарождаются грозы, которые, в свою очередь, становятся причиной новых возгораний
После огня остается выжженная земля. Ужасный вид на пепелище, где еще недавно росли красавцы-деревья
После огня остается выжженная земля. Ужасный вид на пепелище, где еще недавно росли красавцы-деревья
В огне также сгорело множество машин местных жителей, уничтожена инфраструктура
В огне также сгорело множество машин местных жителей, уничтожена инфраструктура
Издалека дым от пожара напоминает извержение вулкана
Издалека дым от пожара напоминает извержение вулкана
В ужасе не только люди, но и животные, которые оказались в зоне бедствия
В ужасе не только люди, но и животные, которые оказались в зоне бедствия