https://sputnik-georgia.ru/20220801/v-gruzii-s-1-avgusta-podnyali-zarplaty-medikam-gosklinik--269090601.html

В Грузии с 1 августа подняли зарплаты медикам госклиник

В Грузии с 1 августа подняли зарплаты медикам госклиник

До достойной, адекватной зарплаты еще далеко, но это то, что мы можем сделать сегодня, отметил министр 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T16:40+0400

2022-08-01T16:40+0400

2022-08-01T16:52+0400

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зураб азарашвили

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа в Грузии выросла зарплата медицинского персонала, работающего в государственных клиниках, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Как отметил министр, в случае медсестер зарплата увеличилась на 100%, и с 1 августа они получат удвоенную зарплату."Это тот минимум, который может сделать государство в рамках их финансирования, и та возможность, которая у нас была с 1 августа для медперсонала. Я думаю, что до достойной, адекватной зарплаты нам еще далеко, но это то, что мы сделали сегодня", – подчеркнул Азарашвили.Как отметил министр, зарплата в госклиниках намного больше, чем во многих частных больницах.В Грузии средняя зарплата медсестры составляет от 300 до 600 лари в месяц, в зависимости от того, где и сколько она работает. В реанимации и операционном блоке оклад больше, а медсестра обычного терапевтического отделения получает от 300 лари. Что касается врачей, то их зарплата колеблется от 1,5 до 2-3 тысяч лари в месяц, тоже в зависимости от места работы и загруженного графика.

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грузия, новости, общество, минздрав грузии, зураб азарашвили