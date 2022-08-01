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В Грузии с 1 августа подняли зарплаты медикам госклиник
В Грузии с 1 августа подняли зарплаты медикам госклиник
До достойной, адекватной зарплаты еще далеко, но это то, что мы можем сделать сегодня, отметил министр 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T16:40+0400
2022-08-01T16:40+0400
2022-08-01T16:52+0400
грузия
новости
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минздрав грузии
зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа в Грузии выросла зарплата медицинского персонала, работающего в государственных клиниках, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.Как отметил министр, в случае медсестер зарплата увеличилась на 100%, и с 1 августа они получат удвоенную зарплату."Это тот минимум, который может сделать государство в рамках их финансирования, и та возможность, которая у нас была с 1 августа для медперсонала. Я думаю, что до достойной, адекватной зарплаты нам еще далеко, но это то, что мы сделали сегодня", – подчеркнул Азарашвили.Как отметил министр, зарплата в госклиниках намного больше, чем во многих частных больницах.В Грузии средняя зарплата медсестры составляет от 300 до 600 лари в месяц, в зависимости от того, где и сколько она работает. В реанимации и операционном блоке оклад больше, а медсестра обычного терапевтического отделения получает от 300 лари. Что касается врачей, то их зарплата колеблется от 1,5 до 2-3 тысяч лари в месяц, тоже в зависимости от места работы и загруженного графика.
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грузия, новости, общество, минздрав грузии, зураб азарашвили
В Грузии с 1 августа подняли зарплаты медикам госклиник
16:40 01.08.2022 (обновлено: 16:52 01.08.2022)
До достойной, адекватной зарплаты еще далеко, но это то, что мы можем сделать сегодня, отметил министр
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа в Грузии выросла зарплата медицинского персонала, работающего в государственных клиниках, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили.
"В клиниках, находящихся под нашим управлением, произойдет рост минимального оклада медперсонала. Что касается 17 амбулаторий в масштабах страны, они также получат значительно повышенную зарплату. Рост средней зарплаты, в целом, коснется этой тысячи человек и это в рамках 50%. Но для отдельно взятых позиций зарплата является разной", – сказал Азарашвили на брифинге.
Как отметил министр, в случае медсестер зарплата увеличилась на 100%, и с 1 августа они получат удвоенную зарплату.
"Это тот минимум, который может сделать государство в рамках их финансирования, и та возможность, которая у нас была с 1 августа для медперсонала. Я думаю, что до достойной, адекватной зарплаты нам еще далеко, но это то, что мы сделали сегодня", – подчеркнул Азарашвили.
Как отметил министр, зарплата в госклиниках намного больше, чем во многих частных больницах.
В Грузии средняя зарплата медсестры составляет от 300 до 600 лари в месяц, в зависимости от того, где и сколько она работает. В реанимации и операционном блоке оклад больше, а медсестра обычного терапевтического отделения получает от 300 лари.
Что касается врачей, то их зарплата колеблется от 1,5 до 2-3 тысяч лари в месяц, тоже в зависимости от места работы и загруженного графика.