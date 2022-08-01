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В Грузии скончался певец Мамука Онашвили

В Грузии скончался певец Мамука Онашвили

Врачам не удалось спасти жизнь 55-летнего артиста, попавшего в аварию под Натахтари 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский певец Мамука Онашвили - 55-летний артист скончался из-за травм, полученных в результате ДТП. Информацию подтверждает директор тбилисской Первой университетской клиники Леван Ратиани.Врачи не могли стабилизировать давление. К утру состояние оценивалось как критическое, и врачам не удалось спасти известного певца. По распространившейся информации, на месте скончался и водитель второй машины.Мамука Онашвили родился в Тбилиси 1 июня 1967 года. Он начал эстрадную деятельность с 1983 года, вел разные музыкальные развлекательные программы. С 2001 года участвовал в рейтинговом проекте "Юморина".С 1998 года гастролировал в Израиле, России, Испании, Украине, Франции, Греции, Германии, Англии, США и других странах. Онашвили издал два музыкальных альбома "Я такой хороший…" и "Ночь мечты".

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