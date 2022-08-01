https://sputnik-georgia.ru/20220801/v-ssha-gruzinskuyu-pianistku-zagryzla-sobaka-269074797.html

В США грузинскую пианистку загрызла собака

В США грузинскую пианистку загрызла собака

По данным СМИ, 70-летнюю женщину загрызла собака приемного сына, скончавшегося в аварии 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T12:12+0400

2022-08-01T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Пожилую грузинскую пианистку Марину Габуния, которая проживала в США, обнаружили мертвой во дворе собственного дома в искалеченном виде, сообщают американские телеканалы.По информации СМИ, 70-летнюю женщину загрызла собака приемного сына, скончавшегося две недели назад в аварии.Инцидент произошел в Лонг-Айленде. Тело женщины обнаружил ее супруг, который вызвал полицию. Собака породы питбуль набросилась и на полицейского, который выстрелил в нее и убил. Полицейский госпитализирован.Как рассказывают соседи, хозяин собаки жил вместе с родителями и за животным никогда не замечали агрессии. После смерти молодого человека собака не подпускала людей к одежде своего хозяина, крала его вещи и спала на них. Специалисты не исключают, что такое поведение может быть связано со смертью хозяина.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, собаки