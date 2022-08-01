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В США грузинскую пианистку загрызла собака
В США грузинскую пианистку загрызла собака
По данным СМИ, 70-летнюю женщину загрызла собака приемного сына, скончавшегося в аварии 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T12:12+0400
2022-08-01T12:12+0400
2022-08-01T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Пожилую грузинскую пианистку Марину Габуния, которая проживала в США, обнаружили мертвой во дворе собственного дома в искалеченном виде, сообщают американские телеканалы.По информации СМИ, 70-летнюю женщину загрызла собака приемного сына, скончавшегося две недели назад в аварии.Инцидент произошел в Лонг-Айленде. Тело женщины обнаружил ее супруг, который вызвал полицию. Собака породы питбуль набросилась и на полицейского, который выстрелил в нее и убил. Полицейский госпитализирован.Как рассказывают соседи, хозяин собаки жил вместе с родителями и за животным никогда не замечали агрессии. После смерти молодого человека собака не подпускала людей к одежде своего хозяина, крала его вещи и спала на них. Специалисты не исключают, что такое поведение может быть связано со смертью хозяина.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, собаки
В США грузинскую пианистку загрызла собака
12:12 01.08.2022 (обновлено: 12:22 01.08.2022)
По данным СМИ, 70-летнюю женщину загрызла собака приемного сына, скончавшегося в аварии
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Пожилую грузинскую пианистку Марину Габуния, которая проживала в США, обнаружили мертвой во дворе собственного дома в искалеченном виде, сообщают американские телеканалы.
По информации СМИ, 70-летнюю женщину загрызла собака приемного сына, скончавшегося две недели назад в аварии.
Инцидент произошел в Лонг-Айленде. Тело женщины обнаружил ее супруг, который вызвал полицию. Собака породы питбуль набросилась и на полицейского, который выстрелил в нее и убил. Полицейский госпитализирован.
Как рассказывают соседи, хозяин собаки жил вместе с родителями и за животным никогда не замечали агрессии. После смерти молодого человека собака не подпускала людей к одежде своего хозяина, крала его вещи и спала на них. Специалисты не исключают, что такое поведение может быть связано со смертью хозяина.