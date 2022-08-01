https://sputnik-georgia.ru/20220801/zaklyuchennyy-popytalsya-ubit-spyaschego-sokamernika-i-zagremel-esche-na-17-let--269091171.html

Заключенный попытался убить спящего сокамерника и "загремел" еще на 17 лет

Заключенный попытался убить спящего сокамерника и "загремел" еще на 17 лет

После нападения злоумышленник сам позвал охрану и попросил помочь пострадавшему 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T17:16+0400

2022-08-01T17:16+0400

2022-08-01T17:16+0400

грузия

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кутаисский городской суд

батуми

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кутаисский городской суд приговорил к 17 годам тюрьмы обвиняемого в попытке умышленного убийства своего спящего сокамерника, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Грузии.Затем он сам позвал сотрудников пенитенциарного учреждения и попросил помочь пострадавшему. В результате их вмешательства раненого мужчину удалось спасти. После оказания на месте первой помощи пострадавший был перевезен в гражданскую клинику.Обвиняемому было предъявлено обвинение по части второй статьи 19-109 Уголовного кодекса Грузии "Попытка умышленного убийства лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии". Преступление предусматривает наказание на срок от 16-20 лет тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, кутаисский городской суд, батуми, тюрьма