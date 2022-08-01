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Жилищная программа для украинцев в Тбилиси прекращена
Жилищная программа для украинцев в Тбилиси прекращена
Мэрия Тбилиси начала программу по обеспечению жильем и питанием граждан Украины в марте 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T13:54+0400
2022-08-01T13:54+0400
2022-08-01T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Программа обеспечения жильем и питанием граждан Украины, проживающих в столице Грузии после начала российско-украинского кризиса, завершилась 31 июля, теперь им будут оказывать денежную помощь в размере 300 лари (108,7 доллара) ежемесячно, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси."Согласно решению правительства Грузии, с 15 июля текущего года стартовала программа социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в Грузии, в рамках которой будет выделено 300 лари на семью и 45 лари (16,3 доллара) на члена семьи в месяц", - говорится в сообщении.Что касается бесплатных муниципальных услуг, доступных для украинских беженцев в Тбилиси, то в силе остается бесплатный проезд в общественном транспорте, услуги муниципальных детских садов, школ искусств и спорта.
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грузия, украина, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Жилищная программа для украинцев в Тбилиси прекращена
13:54 01.08.2022 (обновлено: 14:00 01.08.2022)
Мэрия Тбилиси начала программу по обеспечению жильем и питанием граждан Украины в марте
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Программа обеспечения жильем и питанием граждан Украины, проживающих в столице Грузии после начала российско-украинского кризиса, завершилась 31 июля, теперь им будут оказывать денежную помощь в размере 300 лари (108,7 доллара) ежемесячно, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Мэрия Тбилиси начала программу по обеспечению жильем и питанием граждан Украины в марте. Первоначально планировалось, что она продлится лишь один месяц, но в итоге ее продлили на четыре месяца. В целом из муниципального бюджета потратили 14 миллионов лари (5 миллионов долларов).
"Согласно решению правительства Грузии, с 15 июля текущего года стартовала программа социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в Грузии, в рамках которой будет выделено 300 лари на семью и 45 лари (16,3 доллара) на члена семьи в месяц", - говорится в сообщении.
Что касается бесплатных муниципальных услуг, доступных для украинских беженцев в Тбилиси, то в силе остается бесплатный проезд в общественном транспорте, услуги муниципальных детских садов, школ искусств и спорта.