https://sputnik-georgia.ru/20220801/zhilischnaya-programma-dlya-ukraintsev-v-tbilisi-prekraschena-269082748.html

Жилищная программа для украинцев в Тбилиси прекращена

Жилищная программа для украинцев в Тбилиси прекращена

Мэрия Тбилиси начала программу по обеспечению жильем и питанием граждан Украины в марте 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T13:54+0400

2022-08-01T13:54+0400

2022-08-01T14:00+0400

грузия

украина

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/12/267593903_0:127:2867:1739_1920x0_80_0_0_153c33de1b4c41908c8471b318736b70.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Программа обеспечения жильем и питанием граждан Украины, проживающих в столице Грузии после начала российско-украинского кризиса, завершилась 31 июля, теперь им будут оказывать денежную помощь в размере 300 лари (108,7 доллара) ежемесячно, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси."Согласно решению правительства Грузии, с 15 июля текущего года стартовала программа социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих в Грузии, в рамках которой будет выделено 300 лари на семью и 45 лари (16,3 доллара) на члена семьи в месяц", - говорится в сообщении.Что касается бесплатных муниципальных услуг, доступных для украинских беженцев в Тбилиси, то в силе остается бесплатный проезд в общественном транспорте, услуги муниципальных детских садов, школ искусств и спорта.

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, украина, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси