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Армия Китая начинает военные операции вокруг Тайваня
Армия Китая начинает военные операции вокруг Тайваня
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей... 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.Они включают, помимо прочего, боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытание ракеты с неядерной боевой частью.Кроме того, с четверга по воскресенье в шести регионах вокруг Тайваня пройдут учения с боевой стрельбой, а армия приведена в состояние боеготовности, заявило также Минобороны Китая.Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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в мире, новости, политика, китай, тайвань, сша, минобороны китая, конгресс сша
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Армия Китая начнет во вторник вечером серию военных операций вокруг Тайваня на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявил во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
Они включают, помимо прочего, боевую стрельбу на дальние дистанции в Тайваньском проливе и испытание ракеты с неядерной боевой частью.
Кроме того, с четверга по воскресенье в шести регионах вокруг Тайваня пройдут учения с боевой стрельбой, а армия приведена в состояние боеготовности, заявило также Минобороны Китая.
Пелоси прибыла во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань, ее визит стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.