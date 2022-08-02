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"Боль в сердце каждого" – в Грузии прощаются с жертвами трагедии в горах
"Боль в сердце каждого" – в Грузии прощаются с жертвами трагедии в горах
Все восемь погибших спасателей и врачей – герои, уверены скорбящие граждане 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T12:46+0400
2022-08-02T12:46+0400
2022-08-02T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. С раннего утра в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси собираются сотни людей – они приходят проститься с жертвами трагедии в горах Гудаури.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый пассажир вертолета МИ-8 – это герой."Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – рассказала коллега погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого.На гражданской панихиде ждут представителей правительства Грузии. Проститься с погибшими уже прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури.Вынос тел начнется в 14:00 по тбилисскому времени.В результате трагедии в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, это командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани. Также погиб иностранный парапланерист.Пострадавший парапланерист, гражданин Грузии, продолжает лечение в клинике.
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грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, гудаури, ми-8
"Боль в сердце каждого" – в Грузии прощаются с жертвами трагедии в горах
12:46 02.08.2022 (обновлено: 12:58 02.08.2022)
Все восемь погибших спасателей и врачей – герои, уверены скорбящие граждане
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. С раннего утра в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси собираются сотни людей – они приходят проститься с жертвами трагедии в горах Гудаури.
Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.
"Соболезную всей Грузии, потому что мы потеряли, прежде всего, очень хороших людей, профессионалов, героев-спасателей, которые постоянно были ориентированы и сконцентрированы на выполнении своих обязанностей", – рассказал руководитель главного управления Службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси Леван Иоселиани.
По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый пассажир вертолета МИ-8 – это герой.
"Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – рассказала коллега погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого.
На гражданской панихиде ждут представителей правительства Грузии. Проститься с погибшими уже прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури.
Вынос тел начнется в 14:00 по тбилисскому времени.
В результате трагедии в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, это командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани. Также погиб иностранный парапланерист.
Пострадавший парапланерист, гражданин Грузии, продолжает лечение в клинике.