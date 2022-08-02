https://sputnik-georgia.ru/20220802/bol-v-serdtse-kazhdogo---v-gruzii-proschayutsya-s-zhertvami-tragedii-v-gorakh--269120466.html

"Боль в сердце каждого" – в Грузии прощаются с жертвами трагедии в горах

"Боль в сердце каждого" – в Грузии прощаются с жертвами трагедии в горах

Все восемь погибших спасателей и врачей – герои, уверены скорбящие граждане 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T12:46+0400

2022-08-02T12:46+0400

2022-08-02T12:58+0400

грузия

новости

общество

вахтанг гомелаури

гудаури

ми-8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269119848_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4031621c757dc58861b62eb824420e5a.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. С раннего утра в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси собираются сотни людей – они приходят проститься с жертвами трагедии в горах Гудаури.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.По словам собравшихся в Самеба коллег погибших и незнакомых с ними лично людей, каждый пассажир вертолета МИ-8 – это герой."Все они герои. Все восемь погибших – герои. Это боль в сердце для всей страны, боль в наших сердцах", – рассказала коллега погибших врачей Кети Гулагашвили и Георгия Веницкого.На гражданской панихиде ждут представителей правительства Грузии. Проститься с погибшими уже прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури.Вынос тел начнется в 14:00 по тбилисскому времени.В результате трагедии в Гудаури погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета, это командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани. Также погиб иностранный парапланерист.Пострадавший парапланерист, гражданин Грузии, продолжает лечение в клинике.

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, вахтанг гомелаури, гудаури, ми-8