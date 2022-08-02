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Члены правительства Тбилиси почтили память погибших в Гудаури минутой молчания

Члены правительства Тбилиси почтили память погибших в Гудаури минутой молчания

Эта трагедия потрясла всю Грузию, заявил глава грузинской столицы 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе начал заседание городского правительства с минуты молчания в память жертв трагедии в горах Гудаури.Вертолет МИ-8 погранполиции МВД Грузии потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури 29 июля. На его борту находилось восемь человек. Вертолет направлялся для спасения двух парапланеристов, чей летательный аппарат незадолго до этого потерпел крушение.Мэр Тбилиси выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии. "Эта трагедия потрясла всю Грузию. В ходе спасательной операции трагически погибли героические спасатели, медики, летчики пограничной полиции, которые всегда на страже жизни и безопасности людей", – сказал мэр.Он также выразил соболезнования семье погибшего эстрадного певца Мамуки Онашвили, который скончался в понедельник от травм, полученных во время ДТП."Это тоже очень большая потеря для нас, нашей страны и города", – сказал Каладзе.Пилотов, врачей и спасателей, погибших во время спасательной операции в Гудаури, похоронят с воинскими почестями 2 августа. Гражданская панихида пройдет в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.30 июля было объявлено в Грузии днем траура.

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