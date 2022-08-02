https://sputnik-georgia.ru/20220802/dozhdi-i-zhara-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-gruzii-na-blizhayshie-dni-269118348.html

Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни

Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни

В ближайшие дни в большинстве регионов Грузии будет жарко, местами возможны дожди 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T14:02+0400

2022-08-02T14:02+0400

2022-08-02T14:02+0400

погода

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23704/09/237040918_0:179:2000:1304_1920x0_80_0_0_f2287db823952561e74e986a10ecbf52.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Несмотря на жаркую погоду, в некоторых регионах Грузии до 7 августа ожидаются кратковременные дожди с грозой, сообщают грузинские синоптики.Температура воздуха в низине составит +31...+36 градусов, а с 5 августа понизится на 3-4 градуса.В столице вечером и ночью возможны кратковременные дожди. Температура поднимется до +34...+36 градусов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости