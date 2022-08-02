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Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни
Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни
В ближайшие дни в большинстве регионов Грузии будет жарко, местами возможны дожди 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T14:02+0400
2022-08-02T14:02+0400
2022-08-02T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Несмотря на жаркую погоду, в некоторых регионах Грузии до 7 августа ожидаются кратковременные дожди с грозой, сообщают грузинские синоптики.Температура воздуха в низине составит +31...+36 градусов, а с 5 августа понизится на 3-4 градуса.В столице вечером и ночью возможны кратковременные дожди. Температура поднимется до +34...+36 градусов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости
Дожди и жара: синоптики рассказали о погоде в Грузии на ближайшие дни
В ближайшие дни в большинстве регионов Грузии будет жарко, местами возможны дожди
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Несмотря на жаркую погоду, в некоторых регионах Грузии до 7 августа ожидаются кратковременные дожди с грозой, сообщают грузинские синоптики.
Температура воздуха в низине составит +31...+36 градусов, а с 5 августа понизится на 3-4 градуса.
В столице вечером и ночью возможны кратковременные дожди. Температура поднимется до +34...+36 градусов.