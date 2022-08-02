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ДТП в Тбилиси: машина на большой скорости врезалась в патрульный автомобиль
ДТП в Тбилиси: машина на большой скорости врезалась в патрульный автомобиль
ДТП произошло поздно ночью на левой набережной Куры 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T11:01+0400
2022-08-02T11:01+0400
2022-08-02T11:01+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Несколько автомобилей повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия в Тбилиси, среди них и патрульная машина, сообщает телекомпания "Имеди".Машина, ехавшая на большой скорости, врезалась в патрульный автомобиль. В результате столкновения поврежденным оказался еще один автомобиль, а также мопед.Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, дтп
ДТП в Тбилиси: машина на большой скорости врезалась в патрульный автомобиль
ДТП произошло поздно ночью на левой набережной Куры
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Несколько автомобилей повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия в Тбилиси, среди них и патрульная машина, сообщает телекомпания "Имеди".
Машина, ехавшая на большой скорости, врезалась в патрульный автомобиль. В результате столкновения поврежденным оказался еще один автомобиль, а также мопед.
Авария произошла поздно ночью на левой набережной Куры. Жертв нет, однако нескольким участникам ДТП все же понадобилась медицинская помощь. Водителя-правонарушителя задержали. Им оказался мужчина средних лет.
Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.