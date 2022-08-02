https://sputnik-georgia.ru/20220802/dtp-v-tbilisi-mashina-na-bolshoy-skorosti-vrezalas-v-patrulnyy-avtomobil-269112101.html

ДТП в Тбилиси: машина на большой скорости врезалась в патрульный автомобиль

ДТП в Тбилиси: машина на большой скорости врезалась в патрульный автомобиль

ДТП произошло поздно ночью на левой набережной Куры 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T11:01+0400

2022-08-02T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Несколько автомобилей повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия в Тбилиси, среди них и патрульная машина, сообщает телекомпания "Имеди".Машина, ехавшая на большой скорости, врезалась в патрульный автомобиль. В результате столкновения поврежденным оказался еще один автомобиль, а также мопед.Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, дтп