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Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Движение автотранспорта в центре Тбилиси будет ограничено

Ограничения будут зайдествованы с ночи 3 августа - на неопределенный срок 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T17:27+0400

2022-08-02T17:27+0400

2022-08-02T17:27+0400

грузия

новости

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено в двустороннем режиме с площади Авлабари до поворота улицы Телави в центре столицы, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.В рамках ремонтных работ, проходящих на проспекте царицы Кетеван, с 23:00 тбс 3 августа движение автотранспорта в двустороннем режиме будет ограничено на данном участке дороги.Передвижение будет возможно с площади Авлабари через улицу Цурцумия, на улицу Зурабишвили и с улицы Телави - в направлении улицы Бочорма двустороннем порядке.В частности, запланировано проведение асфальтового покрова на проезжей части дороги и осуществление работ с коммуникационными колодцами.По словам мэра, без определенного дискомфорта проведение подобных масштабных проектов невозможно. Эти проекты осуществляются для того, чтобы передвижение в городе было более комфортным, а инфраструктура – станции метро, скверы - были приведены в порядок так, как в европейских столицах.На какой срок будет ограничено движение в центре города - Каладзе не уточнил.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители