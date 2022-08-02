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Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T16:39+0400
2022-08-02T16:39+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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LIVE_Спутник: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
LIVE_Спутник: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-08-02T16:39+0400
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россия, мультимедиа, видео, политика, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой - видео
16:39 02.08.2022 (обновлено: 17:03 02.08.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.