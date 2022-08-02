https://sputnik-georgia.ru/20220802/gosbyudzhet-gruzii-budet-peresmotren-osenyu-269105217.html

Госбюджет Грузии будет пересмотрен осенью

Госбюджет Грузии будет пересмотрен осенью

За счет высокого экономического роста государства возникли дополнительные доходы, заявил премьер 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T09:01+0400

2022-08-02T09:01+0400

2022-08-02T09:01+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

бюджет грузии

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Благодаря продолжающейся положительной динамике роста экономики Грузии, госбюджет на 2022 год может быть увеличен в сентябре, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев – 10,5%.По словам премьера, экономический рост даст возможность государству финансировать больше проектов.Ассигнования государственного бюджета в 2022 году определены в размере 19,2 миллиарда лари. Из них 17,3 миллиарда лари – это бюджетные средства, 1,9 миллиарда лари – финансирование со стороны доноров.В 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6,0%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. Как ранее заявил глава Минфина Лаша Хуцишвили, ведомство планирует пересмотреть прогноз роста ВВП на текущий год в конце августа, из-за новой геополитической ситуации в регионе, возникшей из-за событий на Украине.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, бюджет грузии