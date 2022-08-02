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Грузинка сыграет главную роль в турецком сериале "Доверенное" - ФОТО

Грузинка сыграет главную роль в турецком сериале "Доверенное" - ФОТО

Нана красива и грациозна, а вскоре зрители оценят и ее актерский талант 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T20:21+0400

2022-08-02T20:21+0400

2022-08-02T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинская танцовщица и дизайнер Нана Стамболишвили сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне популярного турецкого сериала "Доверенное" (Emanet).В прошлых сезонах эту роль исполняла актриса Сыла Тюркоглу, игравшая с актером Халиль Ибрахим Джейханом влюбленную пару. Сериал быстро полюбился зрителям даже далеко за пределами Турции, однако конец сезона сняли уже без Тюркоглу, которая отказалась от съемок в третьем сезоне.Оказалось, что девушка обвинила снимающую сериал компанию Karamel Yapım в моббинге (форма психологического насилия). При этом Тюркоглу не уточнила, какое именно давление на нее оказывалось, ведь термин моббинг включает в себя запугивание, шантаж, критику, оскорбления и насмешки над сотрудником.На данный момент Нана Стамболишвили не очень известна в Грузии, ведь для нее это будет первая кинороль. Известно, что Нана живет в Батуми и замужем за Лашей Мгеладзе. В столице Аджарии пара считается одной из самых красивых, их часто снимают в видеоклипах.

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