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Как сэкономить при покупке авиабилетов? Совет эксперта
Как сэкономить при покупке авиабилетов? Совет эксперта
Эксперт рассказал, как выгодно приобрести билет иностранной авиакомпании 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T10:43+0400
2022-08-02T10:43+0400
2022-08-02T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Покупать авиабилеты зарубежных авиакомпаний во время роста доллара лучше до среды, также сэкономит бюджет покупка с вылетом в летний период за 15-25 дней до поездки с включенным багажом, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и покупке авиабилетов Aviasales.Так эксперты компании проанализировали свыше 400 миллионов поисковых запросов пользователей сервиса и составили инструкцию по поиску дешевых билетов. Одно из важных замечаний, что время суток и день недели на цену при покупке, как правило, не влияет.При этом оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. К примеру, билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью – за 30-60 дней. Зимой и весной – за 2-3 месяца оптимально.Если цена упала, то нет смысла ждать еще большего снижения. "Гораздо вероятнее (71 процент по нашей выборке), что при следующем скачке стоимость вырастет обратно", – рассказали аналитики.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиасообщение, экономика, новости, общество
Как сэкономить при покупке авиабилетов? Совет эксперта
Эксперт рассказал, как выгодно приобрести билет иностранной авиакомпании
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik.
Покупать авиабилеты зарубежных авиакомпаний во время роста доллара лучше до среды, также сэкономит бюджет покупка с вылетом в летний период за 15-25 дней до поездки с включенным багажом, рассказали РИА Новости
в сервисе по поиску и покупке авиабилетов Aviasales.
Так эксперты компании проанализировали свыше 400 миллионов поисковых запросов пользователей сервиса и составили инструкцию по поиску дешевых билетов. Одно из важных замечаний, что время суток и день недели на цену при покупке, как правило, не влияет.
"Единственное исключение – периоды, когда курс доллара резко растет. В такие недели выгоднее покупать билеты иностранных авиакомпаний до ночи со вторника на среду. В эту ночь курсы валют в международных системах бронирований (GDS) пересчитываются по курсу ЦБ РФ на вторник. Курс влияет на цену билетов на протяжении всей последующей недели", – сказали эксперты.
При этом оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. К примеру, билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью – за 30-60 дней. Зимой и весной – за 2-3 месяца оптимально.
Если цена упала, то нет смысла ждать еще большего снижения. "Гораздо вероятнее (71 процент по нашей выборке), что при следующем скачке стоимость вырастет обратно", – рассказали аналитики.