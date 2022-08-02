https://sputnik-georgia.ru/20220802/kak-sekonomit-pri-pokupke-aviabiletov-sovet-eksperta-269111243.html

Как сэкономить при покупке авиабилетов? Совет эксперта

Как сэкономить при покупке авиабилетов? Совет эксперта

Эксперт рассказал, как выгодно приобрести билет иностранной авиакомпании 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T10:43+0400

2022-08-02T10:43+0400

2022-08-02T10:43+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Покупать авиабилеты зарубежных авиакомпаний во время роста доллара лучше до среды, также сэкономит бюджет покупка с вылетом в летний период за 15-25 дней до поездки с включенным багажом, рассказали РИА Новости в сервисе по поиску и покупке авиабилетов Aviasales.Так эксперты компании проанализировали свыше 400 миллионов поисковых запросов пользователей сервиса и составили инструкцию по поиску дешевых билетов. Одно из важных замечаний, что время суток и день недели на цену при покупке, как правило, не влияет.При этом оптимальное время для покупки билета меняется в зависимости от сезона. К примеру, билеты по России с вылетом летом выгоднее брать за 15-25 дней до поездки. С вылетом осенью – за 30-60 дней. Зимой и весной – за 2-3 месяца оптимально.Если цена упала, то нет смысла ждать еще большего снижения. "Гораздо вероятнее (71 процент по нашей выборке), что при следующем скачке стоимость вырастет обратно", – рассказали аналитики.

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