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Книги и подарки: в Батуми детям устроят праздник

Книги и подарки: в Батуми детям устроят праздник

На вечере будут представлены новинки детской литературы 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T16:06+0400

2022-08-02T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Детский праздник, на котором состоится презентация книг современных грузинских авторов, пройдет в Батуми 11 августа, говорится в сообщении организаторов.На мероприятии представят издания-победители конкурса "Стань детским бестселлером" таких грузинских авторов, как Лела Цуцкиридзе, Васо Гулеури и Тута Джгушия.Детям, пришедшим на презентацию, вручат подарки от спонсоров мероприятия, а также подарок от развлекательного парка "Цицинатела".Мероприятие пройдет в галерее "Библуса". Посещение свободное.

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анонсы , батуми, культура, грузия, новости