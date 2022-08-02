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Книги и подарки: в Батуми детям устроят праздник
Книги и подарки: в Батуми детям устроят праздник
На вечере будут представлены новинки детской литературы 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T16:06+0400
2022-08-02T16:06+0400
2022-08-02T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Детский праздник, на котором состоится презентация книг современных грузинских авторов, пройдет в Батуми 11 августа, говорится в сообщении организаторов.На мероприятии представят издания-победители конкурса "Стань детским бестселлером" таких грузинских авторов, как Лела Цуцкиридзе, Васо Гулеури и Тута Джгушия.Детям, пришедшим на презентацию, вручат подарки от спонсоров мероприятия, а также подарок от развлекательного парка "Цицинатела".Мероприятие пройдет в галерее "Библуса". Посещение свободное.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анонсы , батуми, культура, грузия, новости
Книги и подарки: в Батуми детям устроят праздник
На вечере будут представлены новинки детской литературы
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Детский праздник, на котором состоится презентация книг современных грузинских авторов, пройдет в Батуми 11 августа, говорится в сообщении организаторов.
На мероприятии представят издания-победители конкурса "Стань детским бестселлером" таких грузинских авторов, как Лела Цуцкиридзе, Васо Гулеури и Тута Джгушия.
Детям, пришедшим на презентацию, вручат подарки от спонсоров мероприятия, а также подарок от развлекательного парка "Цицинатела".
Мероприятие пройдет в галерее "Библуса". Посещение свободное.