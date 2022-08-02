https://sputnik-georgia.ru/20220802/kogda-nachinaetsya-uspenskiy-post-2022-tserkovnyy-kalendar-269139120.html

Когда начинается Успенский пост 2022: церковный календарь

Когда начинается Успенский пост 2022: церковный календарь

Успенский пост – один из четырех многодневных постов церковного календаря, установленных православной церковью 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T20:44+0400

2022-08-02T20:44+0400

2022-08-02T20:47+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23450/21/234502148_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_85e4c71ff3a3657c84d2e4b3c5ddcfe7.jpg

Успенский пост верующие соблюдают перед Успения Пресвятой Богородицы - православные праздник отмечают 28 августа.Когда начинается Успенский пост в 2022-м по церковному календарю, читайте в материале Sputnik Грузия.Когда начинается?Успенский пост, по церковному календарю, ежегодно начинается 14 августа – это единственный пост, посвященный Божьей Матери.В церковном календаре Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных праздников.Богоматерь — самое священное и почитаемое лицо после Спасителя. В честь Успения Пресвятой Богородицы, по всему миру воздвигнуты многочисленные монастыри и храмы.В Грузии, которая считается страной-уделом Божьей Матери, праздник называют Мариамоба. В Грузии Успение Пресвятой Богородицы - один из самых почитаемых праздников. По календарю, в Грузии этот день нерабочий.Церковный календарьУспенский пост пришел к нам из древних времен христианства. Первоначально в августе соблюдали два поста: Преображенский и Успенский, которые были установлены позже Великого и Рождественского. Посты разделял праздник Преображения Господне – по церковному календарю торжество празднуют 19 августа.В единый Успенский пост их объединил император Лев VI Мудрый. Однако Успенский пост в XII веке четко регламентирован еще не был.Успенский пост окончательно установили на Константинопольском Соборе в 1166-м, который проходил под представительством патриарха Луки.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

справки , религия , календарь религиозных праздников