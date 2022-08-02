https://sputnik-georgia.ru/20220802/koronavirus-v-gruzii-glavnoe-o-covid-19--za-nedelyu-269124603.html

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

За последнюю неделю в стране от коронавируса выздоровели 10 233 человека 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T14:44+0400

2022-08-02T14:44+0400

2022-08-02T14:44+0400

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинские медики из 11 802 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 6 005 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последнюю неделю сделано 76 309 тестов на коронавирус, 67 594 – на антиген, 8 715 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 698 020 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 10 233 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять пациентов. С начала пандемии – 16 869.Показатель положительности тестирования за семь дней – 15,47%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости