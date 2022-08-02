https://sputnik-georgia.ru/20220802/meriya-tbilisi-poetapno-zamenit-vse-avariynye-doma-v-stolitse--kaladze-269121770.html

Мэрия Тбилиси поэтапно заменит все аварийные дома в столице – Каладзе

Мэрия Тбилиси поэтапно заменит все аварийные дома в столице – Каладзе

Чтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T14:24+0400

2022-08-02T14:24+0400

2022-08-02T14:24+0400

мэрия тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Первый аварийный жилой дом будет заменен в третьем массиве Варкетили в Самгорском районе в рамках программы мэрии Тбилиси, заявил градоначальник Каха КаладзеМэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Мэр выразил надежду, что исследование рынка указанного проекта будет успешно завершено, и в ближайшие дни будут проведены тендерные процедуры. По его словам, пятиэтажное здание относится к высокой категории аварийности, поэтому уже началось выселение жильцов, часть уже отправили в съемные квартиры.Как сообщил Каладзе, вице-мэр Ираклий Хмаладзе встретился с представителями строительных компаний и предоставил им подробную информацию о проекте."До настоящего времени подобный проект не был реализован. Поэтому сотрудничество муниципалитета и частного сектора – строительных компаний – очень важно для успешной реализации этого первого пилотного проекта. Хочу призвать к активности строительный сектор", – сказал Каладзе.По его словам, для полноценной реализации указанной программы важно вовлечение местного населения и активность с их стороны."Часто бывает так, что у них неправильные требования. Кто-то хочет больше площади. Из-за таких подходов проект не может перейти в следующую стадию, однако большинство горожан очень хотят, и мы хорошо с ними сотрудничаем", – сказал он.На данный момент муниципалитет работает над проектом по замене еще 12 аварийных зданий в грузинской столице.Процедура признания дома аварийнымЧтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением. После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния. В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.

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мэрия тбилиси, каха каладзе, тбилиси, ираклий хмаладзе, грузия, новости, общество