https://sputnik-georgia.ru/20220802/na-radost-sportsmenam-v-lilo-proydet-veloprobeg-269129717.html
На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег
На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег
Принять участие в мероприятии смогут лица старше 16 лет 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T16:27+0400
2022-08-02T16:27+0400
2022-08-02T16:27+0400
велоспорт
велосипед
новости
грузия
лило
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/87/246298762_0:205:2001:1330_1920x0_80_0_0_9c2a6765abd814e2ef36c5329e93c051.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena 7 августа, говорится в сообщении организаторов.Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.
лило
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/87/246298762_0:0:1773:1330_1920x0_80_0_0_60085dfc8b10ac1ad2f7490006a1f7b1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
велоспорт, велосипед, новости, грузия, лило, спорт
На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег
Принять участие в мероприятии смогут лица старше 16 лет
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena 7 августа, говорится в сообщении организаторов.
На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.
Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.
В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн
.