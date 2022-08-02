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На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег
На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег
Принять участие в мероприятии смогут лица старше 16 лет 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T16:27+0400
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велоспорт
велосипед
новости
грузия
лило
спорт
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena 7 августа, говорится в сообщении организаторов.Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.
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велоспорт, велосипед, новости, грузия, лило, спорт

На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег

16:27 02.08.2022
© Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Отдыхающий мужчина катается на велосипеде по Батуми
Неповторимая Аджария - виды. Отдыхающий мужчина катается на велосипеде по Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Murad Orujov
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Принять участие в мероприятии смогут лица старше 16 лет
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena 7 августа, говорится в сообщении организаторов.
На велопробеге будет три категории – профессионалы, мужчины и женщины. Под профессионалами подразумеваются действующие или бывшие члены профессиональных команд по велоспорту или национальных федераций по велоспорту.
Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.
В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.
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