https://sputnik-georgia.ru/20220802/na-radost-sportsmenam-v-lilo-proydet-veloprobeg-269129717.html

На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег

На радость спортсменам: в Лило пройдет велопробег

Принять участие в мероприятии смогут лица старше 16 лет 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T16:27+0400

2022-08-02T16:27+0400

2022-08-02T16:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Велопробег для спортсменов разной подготовки пройдет на стадионе Lilo Arena 7 августа, говорится в сообщении организаторов.Принять участие могут лица старше 16 лет. Также отмечается, что для участия допускаются только шоссейные или гравийные велосипеды. Электровелосипеды запрещены. Для соблюдения правил безопасности необходимо иметь шлем.В качестве призов победителям вручат медали и кубки. Предварительная регистрация на велопробег проходит онлайн.

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велоспорт, велосипед, новости, грузия, лило, спорт