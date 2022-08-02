https://sputnik-georgia.ru/20220802/pevtsa-mamuku-onashvili-pokhoronyat-v-panteone-na-gore-makhata-269112983.html

Певца Мамуку Онашвили похоронят в пантеоне на горе Махата

Певца Мамуку Онашвили похоронят в пантеоне на горе Махата

Исполнитель в возрасте 55 лет скончался из-за травм, полученных в результате ДТП 02.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Известного грузинского певца Мамуку Онашвили похоронят на горе Махата в новом пантеоне, заявил друг артиста, журналист Бесо Чубинидзе.Гражданская панихида проходит в храме Сиони 2 и 3 августа. Похороны состоятся 4 августа, вынос тела в 14:00.Певец Мамука Онашвили в возрасте 55 лет скончался из-за травм, полученных в результате ДТП. Авария произошла у Натахтари. Друг в друга врезались две машины. За рулем сидел друг Онашвили, который выжил, однако жизнь самого певца врачи спасти не смогли.Мамука Онашвили родился в Тбилиси 1 июня 1967 года. Он начал эстрадную деятельность с 1983 года, вел разные музыкальные развлекательные программы. С 2001 года участвовал в рейтинговом проекте "Юморина".С 1998 года гастролировал в Израиле, России, Испании, Украине, Франции, Греции, Германии, Англии, США и других странах. Онашвили издал два музыкальных альбома "Я такой хороший…" и "Ночь мечты".

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кто ушел из жизни в 2022 году?, грузия, новости, общество, тбилиси, культура