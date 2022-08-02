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Побит рекорд по продолжительности DDoS-атак – данные за второй квартал 2022 года

Побит рекорд по продолжительности DDoS-атак – данные за второй квартал 2022 года

Основной целью DDoS во втором квартале стал финансовый сектор, отмечают в "Лаборатории Касперского" 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T15:05+0400

2022-08-02T15:05+0400

2022-08-02T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Средняя продолжительность DDoS-атак во втором квартале 2022 года увеличилась: в апреле она составляла 40 часов, в мае – 57 часов, и только в июне этот показатель начал снижаться, сообщают в "Лаборатории Касперского".В апреле-июне 2022 года несколько раз обновлялся рекорд максимальной продолжительности DDoS-атак. По данным "Лаборатории Касперского", самая продолжительная DDoS-атака началась в мае и продолжалась почти 29 дней.Отмечается, что основной целью DDoS во втором квартале стал финансовый сектор. Доля атак на финансовые организации колебалась от 70% в апреле до 37% в июне. В начале лета резко возросла доля государственных организаций среди компаний, подвергшихся атакам.Также поясняется, что в начале 2022 года в DDoS-атаках участвовало большое количество так называемых хактивистов, но затем их доля в общем количестве уменьшилась, и чаще фиксировались атаки, подготовленные профессиональными злоумышленниками. Об этом свидетельствует увеличенная в несколько раз продолжительность атак и уровень их исполнения."Также мы наблюдаем целевые атаки, при которых злоумышленники учитывают мельчайшие детали и особенности архитектуры конкретных сайтов. Подготовка таких акций, как правило, занимает много времени, они требуют высокой технической подготовки организаторов, их сложнее предотвратить, обнаружить и пресечь. Рост числа таких атак вывел DDoS-угрозу на новый уровень", – сказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Александр Гутников.

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