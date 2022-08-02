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Президент Грузии навестила Католикос-Патриарха всея Грузии
Президент Грузии навестила Католикос-Патриарха всея Грузии
Президент Грузии поздравила с именинами и рассказала о мероприятии в Ватикане, где выступал хор собора Святой Троицы 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T23:34+0400
2022-08-02T23:34+0400
2022-08-02T23:40+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II второй принял президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.По информации пресс-службы, президент Грузии поздравила с именинами и рассказала о мероприятии в Ватикане, где выступал хор собора Святой Троицы и была продемонстрирована грузинская культура на высоком уровне.Кроме того президент Грузии выразила сожаление по поводу гибели девяти человек во время крушения вертолета при спасательной операции в Гудаури и гибели в ДТП епископа Самтависи и Каспи Дамиана (Хупения).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, саломе зурабишвили
Президент Грузии навестила Католикос-Патриарха всея Грузии
23:34 02.08.2022 (обновлено: 23:40 02.08.2022)
Президент Грузии поздравила с именинами и рассказала о мероприятии в Ватикане, где выступал хор собора Святой Троицы
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II второй принял президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.
По информации пресс-службы
, президент Грузии поздравила с именинами и рассказала о мероприятии в Ватикане, где выступал хор собора Святой Троицы и была продемонстрирована грузинская культура на высоком уровне.
Кроме того президент Грузии выразила сожаление по поводу гибели девяти человек во время крушения вертолета при спасательной операции в Гудаури и гибели в ДТП епископа Самтависи и Каспи Дамиана (Хупения).