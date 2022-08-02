https://sputnik-georgia.ru/20220802/prezident-gruzii-navestila-katolikos-patriarkha-vseya-gruzii-269141977.html

Президент Грузии навестила Католикос-Патриарха всея Грузии

Президент Грузии навестила Католикос-Патриарха всея Грузии

Президент Грузии поздравила с именинами и рассказала о мероприятии в Ватикане, где выступал хор собора Святой Троицы 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T23:34+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II второй принял президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба Патриархии Грузии.По информации пресс-службы, президент Грузии поздравила с именинами и рассказала о мероприятии в Ватикане, где выступал хор собора Святой Троицы и была продемонстрирована грузинская культура на высоком уровне.Кроме того президент Грузии выразила сожаление по поводу гибели девяти человек во время крушения вертолета при спасательной операции в Гудаури и гибели в ДТП епископа Самтависи и Каспи Дамиана (Хупения).

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грузия, новости, общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, саломе зурабишвили