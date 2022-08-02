https://sputnik-georgia.ru/20220802/shpion-v-gostinoy-kak-umnaya-tekhnika-prevraschaetsya-v-instrument-dlya-slezhki-269127758.html

Шпион в гостиной: как умная техника превращается в инструмент для слежки

Шпион в гостиной: как умная техника превращается в инструмент для слежки

Домашнюю бытовую технику можно использовать для наблюдения за ее владельцем. Так, во всяком случае, утверждают в хакерской группировке RaHDIt ("Злые русские... 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T19:36+0400

2022-08-02T19:36+0400

2022-08-02T19:36+0400

технологии

в мире

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250251670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80b4d87cfeab0d5d396afb1255a9b818.jpg

Стоит ли опасаться модной умной электроники, читайте в материале автора РИА Новости Кирилла Каримова.Слишком умная техникаС момента появления способной выходить в интернет электроники не утихают и разговоры о том, что каждое такое устройство потенциально способно шпионить за пользователем. В особенности благодаря концепции Internet of Things ("Интернет вещей", IoT) — когда бытовая техника получает не совсем привычный функционал. Например, чайник с дистанционным управлением, за температурой воды в котором можно следить со смартфона. Или холодильник, анализирующий свежесть продуктов и отправляющий рекомендации на телефон."Из-за недостаточного уровня защищенности IoT-устройств злоумышленники могут следить за жертвой: похищать конфиденциальную информацию, незаметно фотографировать, фиксировать время активности (например, для ограбления), получать доступ к данным платежных карт, — поясняет он. — Способы слежки зависят от вида устройства. Так, популярные смарт-колонки способны передавать на сторонние серверы записи разговоров в квартиреПроблема систем умного дома и IoT в том, что техника контролирует буквально все, вплоть до круглосуточного видеонаблюдения, — домашние Wi-Fi-камеры неоднократно критиковали за это. Громкая история произошла в 2019-м, подмочив репутацию Amazon: подразделение Ring, выпускающее популярные в США камеры и видеозвонки, обвинили в том, что получить несанкционированный доступ к ним мог любой желающий с минимальными хакерскими умениями — киберхулиганы взломали сотни камер и звонков.Особо опасныНа безопасность влияет и качество гаджетов, отмечает Сергей Кузьменко, специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества.Лазейкой для злоумышленников становятся устройства с IP-адресом, к которому можно подключаться из интернета. Подобные гаджеты часто атакуют буквально через считанные часы после их подключения к Сети.Хакерам сложнее с электроникой, работающей через фирменные программы. Но и их взламывают."Безопаснее устройства, действующие по защищенным протоколам доступа в интернет. Но при большом желании и ресурсах можно и к ним организовать доступ из Сети. Речь об умных колонках, роботах-пылесосах и смарт-телевизорах", — говорит специалист центра мониторинга и противодействия компьютерным атакам IZ:SOC компании "Информзащита" Шамиль Чич.Атака на миллиардыВзлом бытовой техники не так безобиден, как кажется. Smart TV начинкой напоминает современный смартфон. В нем имеется магазин приложений — значит, есть шанс подцепить вирус. Кроме того, в совместном доступе аккаунта порой содержатся данные банковских карт.Пару лет назад исследователи из университетов Мэриленда (США) и Сингапура провели эксперимент с роботами-пылесосами. Это были довольно дорогие устройства, оснащенные продвинутой лидарной навигацией. Оказалось, что для прослушки помещения даже не нужны микрофоны: навигационный лазерный луч искажался, отражаясь от объектов, которые вибрировали от звуковых волн. Иными словами, пылесос легко превращался в шпионский гаджет.Впрочем, как подчеркивает руководитель департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при правительстве России Владимир Соловьев, вряд ли злоумышленник станет тратить ресурсы на взлом умного чайника обычного пользователя."Есть вопрос соотношения выгоды от атаки и ее трудоемкости, — объясняет он. — Зачем злоумышленнику доступ к роботу-пылесосу обывателя? Как он собирается монетизировать полученные данные о типовой двухкомнатной квартире в спальном районе? Скорее всего, это никого не заинтересует. Другое дело — умные устройства корпоративного назначения. Здесь потенциальная выгода исчисляется миллиардами долларов. Промышленный шпионаж, нарушение работы систем на производстве, где используют технологии IoT с сотнями распределенных компонентов, — это остановит предприятие. Поэтому важно при внедрении цифровых технологий обеспечить цифровую безопасность по всему периметру".В поисках защитыТехнологии умного дома и IoT (или их отдельных элементов) будут только набирать популярность. А значит, придется тщательнее соблюдать правила безопасности.Например, воздерживаться от установки на смартфон, которым вы управляете умной техникой, программ и игр из сомнительных источников. Банальный совет, но именно через зараженный софт злоумышленники чаще всего получают доступ к устройствам IoT.Еще одна простая рекомендация: не забывать о мерах предосторожности с домашней сетью Wi-Fi. Соблюдение базовых правил резко уменьшает вероятность взлома, подчеркивает инженер по безопасности хостинг-провайдера и регистратора доменных имен REG.RU Артем Мышенков:Эксперты в области информационной безопасности сходятся во мнении, что нередко сам пользователь, не желающий разбираться в резко поумневшей электронике, провоцирует взлом. Перед покупкой очередного гаджета стоит выяснить, какие данные он собирает, как их обрабатывает, куда отправляет и получает ли адекватную поддержку от производителя. Последнее особенно важно — ответственные изготовители умной электроники регулярно выпускают обновления программного обеспечения с "заплатками" для обнаруженных угроз в системе безопасности.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

технологии, в мире, новости, общество