https://sputnik-georgia.ru/20220802/spiker-palaty-predstaviteley-ssha-priletela-na-tayvan-269137718.html

Спикер палаты представителей США прилетела на Тайвань

Спикер палаты представителей США прилетела на Тайвань

Это первый визит спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T19:13+0400

2022-08-02T19:13+0400

2022-08-02T19:13+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица,.Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга, передает РИА Новости.Это первый визит спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Кроме того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин пообещала ответные меры на визит Пелоси на Тайвань, однако не стала уточнять их характер.В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Пекин воздержаться от "бряцанья оружием" и заверила, что Вашингтон придерживается политики "одного Китая".

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в мире, новости, политика, китай, тайвань, конгресс сша, минобороны китая