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Только белье и туфли: Белла Хадид снялась в обуви от грузинского бренда - ФОТО

Только белье и туфли: Белла Хадид снялась в обуви от грузинского бренда - ФОТО

Mach & Mach – бренд одежды, обуви и свадебных платьев, который с каждым годом становится все более популярным в Грузии и за ее пределами

2022-08-02T16:48+0400

2022-08-02T16:48+0400

2022-08-02T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Всемирно известная американская модель палестино-голландского происхождения Белла Хадид, которая уже была замечена в страсти к дизайнерам из Грузии, cнялась в туфлях от грузинского бренда MACH & MACH.На фото Белла лежит в постели с леопардовым принтом в белье от Victoria's Secret. Но внимание грузинских пользователей привлек тот факт, что на модели одеты туфли от грузинского бренда MACH & MACH.Бренд MACH & MACH стал особенно популярным среди зарубежных звезд. Так, в мае 2022 года в платье от MACH & MACH появилась певица Селена Гомез. Обувь, с уже знаменитым бантиком, также понравилась певице Дуа Липе, а актриса Меган Фокс однажды появилась в тотал-лук от MACH & MACH, надев слитный комплекс и туфли бренда.Грузинский бренд Mach & Mach создали сестры-дизайнеры Гванца Мачарашвили (Gvantsa Mach) и Нина Мачарашвили (Nina Mach). Гванца – выпускница факультета дизайна Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе, Нина – дипломированный медик.Свою марку девушки создали в 2012 году. Mach & Mach – это бренд одежды, обуви и свадебных платьев, который с каждым годом становится все более популярным в Грузии и за ее пределами.

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дизайнеры, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, культура, грузия, новости, шоу-бизнес, белла хадид