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В ДТП на востоке Грузии погиб человек
В ДТП на востоке Грузии погиб человек
Двух пострадавших в дорожно-транспортном происшествии доставили в клинику Тбилиси 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T22:38+0400
2022-08-02T22:38+0400
2022-08-02T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. В результате аварии на трассе Хашури – Боржоми погиб один человек, а двое получили травмы.По данным телеканала "Рустави 2", водитель потерял управление и врезался в фонарный столб. Один человек скончался на месте, двух пострадавших доставили в клинику Тбилиси.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дтп
В ДТП на востоке Грузии погиб человек
22:38 02.08.2022 (обновлено: 22:59 02.08.2022)
Двух пострадавших в дорожно-транспортном происшествии доставили в клинику Тбилиси
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. В результате аварии на трассе Хашури – Боржоми погиб один человек, а двое получили травмы.
По данным телеканала "Рустави 2", водитель потерял управление и врезался в фонарный столб. Один человек скончался на месте, двух пострадавших доставили в клинику Тбилиси.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".