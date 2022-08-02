https://sputnik-georgia.ru/20220802/v-dtp-na-vostoke-gruzii-pogib-chelovek-269141131.html

В ДТП на востоке Грузии погиб человек

В ДТП на востоке Грузии погиб человек

Двух пострадавших в дорожно-транспортном происшествии доставили в клинику Тбилиси 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. В результате аварии на трассе Хашури – Боржоми погиб один человек, а двое получили травмы.По данным телеканала "Рустави 2", водитель потерял управление и врезался в фонарный столб. Один человек скончался на месте, двух пострадавших доставили в клинику Тбилиси.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".

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